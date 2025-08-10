Ανοικτή επιστολή στα μέλη του σπιράλ και σε όλους τους Πατρινούς

Οι επόμενες δημοτικές εκλογές είναι αύριο.

Στην παρούσα κατάσταση με την οργή των πολιτών να περισσεύει, γινόμαστε κάθε μέρα αυτόπτες μάρτυρες αυτού του καζανιού που βράζει στην πόλη μας και η μυρωδιά δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αυτή τη στιγμή, ως μέλη μιας ακομμάτιστης και θαρραλέας -γιατί η αλήθεια θέλει θάρρος- παράταξης υψώνουμε ως έμβλημα την Πάτρα. Όπως της αξίζει, όπως πρέπει να ξαναγίνει.

Κάθε ημέρα, σε κάθε επαγγελματική, κοινωνική, οικογενειακή μας επαφή μάς δίνεται η ευκαιρία να απαντάμε στο «δεν πάει άλλο, η πόλη καταρρέει», τεκμηριωμένα με τις προτάσεις του σπιράλ. Να κινητοποιήσουμε τις συλλογικές και ατομικές δυνάμεις, γιατί ειδικά στη πόλη μας ιστορία γράφουν οι παρέες, Να θυμηθούν οι Πατρινοί ότι είναι συμμέτοχοι και συνδιαχειριστές τού κοινού μεγάλου μας σπιτιού, της πόλης μας. Ότι η αδιαφορία μας δεν πληγώνει μόνο την πόλη αλλά υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας, των επόμενων γενεών που μεγαλώνουν και κάνουν προκοπή και οικογένειες μακριά από τη Πάτρα.

Η πόλη αυτή τη στιγμή πορεύεται με αυτόματο πιλότο. Καύσιμο οι φοιτητές -βλέπε την πόλη όταν φεύγουν- και το ταλαιπωρημένο μας Καρναβάλι, ενώ το λαμπρό μας Διεθνές Φεστιβάλ και η πολιτιστική παραγωγή βάλλονται από το σύνδρομο της «πλαστικής καρέκλας». Εξωστρέφεια, ανάπτυξη, μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός: μηδέν εις το πηλίκον.

Εάν έκανε το ολέθριο λάθος η νυν δημοτική αρχή να χωρίσει μια πόλη -που πάντα αγκάλιαζε χωρίς διακρίσεις όσους ήθελαν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ- σε καλοταϊσμένες αστικές γειτονιές και λαϊκές γειτονιές, ας στοχεύσουμε σε αυτό το λάθος. Ας ξεριζώσουμε την καχυποψία όσων έχουν πλανηθεί και ζουν όχι με προκοπή και ευημερία αλλά με την δήθεν φιλανθρωπία της δημοτικής αρχής και των λαϊκών μέτρων. Γιατί ποιος δεν θα προτιμήσει τη δουλειά και την ανάπτυξη για το μέλλον των παιδιών από ένα πανηγύρι κι ένα δωρεάν σουβλάκι.

Κάθε μέλος, κάθε φίλος, κάθε συνειδητοποιημένος Πατρινός από σήμερα μπορεί να γίνει συνοδοιπόρος στην κοινή πορεία για την επίτευξη του στόχου να δούμε σύντομα την Πάτρα μας, πόλη να Ζεις, να Δημιουργείς, να Ευημερείς. Στηρίζουμε τον Πέτρο Ψωμά και την δημιουργική ανεξάρτητη παράταξη του σπιράλ και συμπορευόμαστε σε μια πορεία νίκης, πρωτίστως για την Πάτρα και τους Πατρινούς.