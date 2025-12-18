Συνέχεια Αγροτικών Κινητοποιήσεων

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται, η κυβέρνηση ασχολείται με «λαχεία, τζόκερ και φραπέδες» και αδιαφορεί για τους μαχητές του πρωτογενούς τομέα.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι αγρότες δεν βγήκαν στους δρόμους για να κάνουν ρεβεγιόν. Βγήκαν στους δρόμους γιατί δεν έχουν πληρωθεί και είναι οι μοναδικοί σε όλη την Ευρώπη ενώ την ίδια ώρα βλέπουν τον έναν μετά τον άλλον τους εκλεκτούς της Νέας Δημοκρατίας να έχουν κερδίσει πολλά και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από δήθεν τυχερά παιχνίδια.

Υπάρχουν αγρότες που δέχονται καθημερινά τηλέφωνα από εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες ζητάνε χρήματα που χρωστούν και που δεν μπορούν να τα βρουν γιατί αδυνατούν πλέον να παράξουν, καθώς δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις και απωζημιώσεις τους, τα κόστη παραγωγής είναι υψηλά.

Καμία μέριμνα και για τους χιλιάδες κτηνοτρόφους και στην Αχαΐα, που έχουν κυριολεκτικά αφανισθεί από την ευλογιά, έχοντας σημαντικά πλήγματα στο ζωικό κεφάλαιο.

Είναι πλέον προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, καθώς πολλά από τα πρόσφατα προβλήματα θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και διαχειριστεί νωρίτερα.

Γνώριζαν τι συνέβαινε και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και σε πολλά ακόμη υπουργεία και με το κομμάτι των επιδοτήσεων και των δομικών ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν περίτρανα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, απαιτεί δικαιοσύνη και κάθαρση σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα και κυρίως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ συμπαραστέκεται στους αγωνιζόμενους έντιμους αγρότες και έχει εγκαίρως παρουσιάσει προτάσεις για άμεση στήριξη, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο, ενεργειακές κοινότητες, μείωση του κόστους παραγωγής και περιορισμό του ρόλου των μεσαζόντων.