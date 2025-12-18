Ανώνυμες αιχμές, παλιά υλικά και η πραγματικότητα του έργου του Δήμου

Αρθρογραφία για τον Μιθριδάτη και τον Μιθριδατισμό, αποδίδοντας όμως σε κάποιον «άγνωστο», «Ανώνυμο», Αθηναίο προσκεκλημένο του «επιχειρηματικού κόσμου», τις δικές του απόψεις για τον Δήμαρχο και τις απόψεις που δήθεν εξέφρασε, φυσικά χωρίς να αναφέρει ούτε μία λέξη από τις απόψεις του Δημάρχου!

Ο αρθρογράφος, γνωστός επικεφαλής «ανεξάρτητης» Δημοτικής παράταξης.

Ο Μιθριδάτης υπήρξε για πολλά χρόνια πετυχημένος βασιλιάς μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής. Η δε προσπάθεια του να αποκτά ανοσία για την προστασία από τους εχθρούς του, μάλλον πετυχημένη θεωρείται, αφού κατόρθωνε να επιζεί. Θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπνευστής και πρόδρομος των σημερινών εμβολίων!

Αλλοίμονο μας από τους Εφιάλτες, τους δωσίλογους, τους μαυραγορίτες, τους κουκουλοφόρους όλων των εποχών! Που στο αντίτιμο της προδοσίας, θα έβαζαν και την μάννα τους σε διατίμηση! Γνωστά όλα αυτά από την πρόσφατη ιστορία μας. Στην ναζιστική κατοχή της χώρας, στην εφτάχρονη χούντα, στην πρόσφατη εφιαλτική εποχή των μνημονίων!

Σε όλες τις περιπτώσεις, είχαμε τις ίδιες δυνάμεις, τους ίδιους εχθρούς, στην ίδια όχθη! Υποταχτικοί, ψεύτες, καρπαζοεισπράχτορες, συμβιβασμένοι, πάντα κρύβοντας μέσα τους λίγο φασισμό, λίγο φυλετικό φόβο, μεγάλη δόση «εθνικοφροσύνης», ακροδεξιά πρακτική, μίσος απέναντι στους ανθρώπους, απέναντι σε κάθε πρόοδο!

Στην άλλη όχθη;

Πάντα οι ίδιοι. Οι μαχόμενοι για την επιβίωση τους, οι στρυμωγμένοι των τεσσάρων πέμπτων, αυτοί που ζουν με την ψυχή στο στόμα, που με αμέτρητες θυσίες έμαθαν να περπατάνε όρθιοι, να μην θυσιάζουν την αξιοπρέπεια τους, που έμαθαν να ξεχωρίζουν και να εμπιστεύονται απλούς λαϊκούς αγωνιστές, να συμπορεύονται μαζί τους, να συγκροτούν την άμυνα για την πόλη και την ζωή τους. Στεναχωρούν τα κάθε είδους επιχειρηματικά συμφέροντα, τους έχουν στερήσει για δέκα χρόνια την λαμογιά, τις ψήφους, τον σχεδιασμό της αρπαχτής και του εύκολου πλουτισμού.

Ας πούμε όμως και ένα σοβαρό επιχείρημα. Που το κρύβουν, αλλά δεν κρύβεται! Το τεράστιο έργο που εκτελεί ο Δήμος Πατρέων και η ΔΕΥΑΠ. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα, πολλαπλάσια από όλες τις ιδιωτικές μαζί, δραστηριότητα που αντιμετωπίζει την ανεργία, που αναπλάθει τις υποδομές της πόλης, που την κάνει πόλη όμορφη και ελκυστική, που είναι έργο «αναπτυξιακό», παρά τα εμπόδια, παρά τις τρικλοποδιές και τις συκοφαντίες κυβερνήσεων και τοπικών αντιδραστικών ανθρώπων.

Ο εν λόγω κύριος, που αρνείται ή ντρέπεται να δηλώσει ότι υπήρξε στέλεχος της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Δημαρά. Γιατί άραγε; Ο κ. Δημαράς, αξιοπρεπής άνθρωπος ήταν. Και οπωσδήποτε ακροδεξιός δεν ήταν! Μήπως για αυτό;

Εύχομαι σε όλους υγεία και καλές γιορτές!