Δροσιά: Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Υπάρχουν αναφορές για μια προσαγωγή υπόπτου
Ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12.8.2025) στην περιοχή της Δροσιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης εντόπισε τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά και ενημέρωσε την αστυνομία.
Ο εμπρηστικός μηχανισμός αποτελείται από δύο γκαζάκια, κάποιο είδος φυτιλιού αλλά και υγρό που παραπέμπει σε εύφλεκτο υλικό.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Υπάρχουν αναφορές για μια προσαγωγή υπόπτου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr