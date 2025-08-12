Δροσιά: Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12.8.2025) στην περιοχή της Δροσιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης εντόπισε τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά και ενημέρωσε την αστυνομία.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός αποτελείται από δύο γκαζάκια, κάποιο είδος φυτιλιού αλλά και υγρό που παραπέμπει σε εύφλεκτο υλικό.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Υπάρχουν αναφορές για μια προσαγωγή υπόπτου.