Ταλαιπωρία στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας

Χάος επικρατεί εδώ και λίγη ώρα στο ρεύμα έξοδου της εθνικής οδός Αθηνών-Κορίνθου καθώς έχει διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Αυτή την στιγμή έκλεισαν τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο, λόγω τροχαίου. Δεν επιτρέπεται καμμία διέλευση. <br>Επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.<a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αθηνα</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#εξοδος</a> <a href="https://t.co/1xNBHVitkg">pic.twitter.com/1xNBHVitkg</a></p>— Epoca Libera (@epocalibera) <a href="https://twitter.com/epocalibera/status/1955198245539389539?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με τα οχήματα να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό.

Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά