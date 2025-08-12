Back to Top
Ταλαιπωρία στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας

Διακοπή κυκλοφορίας προς Κόρινθο

Χάος επικρατεί εδώ και λίγη ώρα στο ρεύμα έξοδου της εθνικής οδός Αθηνών-Κορίνθου καθώς έχει διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με τα οχήματα να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό.

Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά

 

