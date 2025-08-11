Αντιπροσωπεία της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» με τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση στο αεροδρόμιο Αράξου

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του Αεροδρομίου Αράξου και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση με την Αερολιμενάρχη Αράξου, Ελένη Γιαννάκη.

Ο κ. Σκιαδαρέσης μαζί με τον περιφερειακό σύμβουλο Αχαΐας, Φάνη Αδαμόπουλο και τον γραμματέα της παράταξης, Αθανάσιο Πυρρή, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και είχαν συνάντηση με την κα Γιαννάκη, η οποία τους ενημέρωσε για την αύξηση της επιβατικής κίνησης ως αποτέλεσμα των νέων αεροπορικών γραμμών που εντάχθηκαν στο φετινό πτητικό πρόγραμμα δρομολογίων. Τα στοιχεία μέχρι και τον Ιουλίου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη βιωσιμότητα του Αεροδρομίου Αράξου, μέσω του οποίου μόνο τον Ιούλιο 2025 μετακινήθηκαν (αφίξεις και αναχωρήσεις) συνολικά 38.994 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,1 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Αν σε αυτά συμπεριληφθεί και η αύξηση 15% του διμήνου Μάιος- Ιούνιος 2025 καταδεικνύεται ότι ο Άραξος θα κλείσει με θετικό πρόσημο τη σεζόν και ταυτόχρονα, δημιουργούνται προσδοκίες για την εξέλιξη και εδραίωσή του.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμη θέμα που αφορούν στη λειτουργία του Αεροδρομίου, αλλά και στην προσβασιμότητα, όπως το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκε απευθείας σύνδεση του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου με τον Άραξο, αλλά και η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, όπως το περιφερειακό οδικό δίκτυο, στο οποίο απαιτούνται παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.