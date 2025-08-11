Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13-8-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένο μας πατέρα & παππού
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΕΤΩΝ: 85
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 12-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Φιλοθέης Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος Γεωργιάδης,
Ελένη & Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΛΕΚΟΣ ΤΑΡΑΜΠΕΡΗΣ,
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ,
ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Τρίτη 12-8-25 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΕΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΧΡΥΣΟΣΤ. ΛΟΥΗ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ «ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΑΙΓΙΟΥ).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4:30 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΘΗΝΑ
ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΙΓΙΟ • τηλ.: 26910 27444
κιν.: 6932 885964.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΤΩΝ: 89
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 12-8-2025 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κρήνης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Βασιλική Αλεξανδρή,
Ανδρέας & Ασημίνα Αλεξανδρή,
Ιωάννης Αλεξανδρής,
Αναστάσιος Αλεξανδρής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ.
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/8/2025 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΘΑΛΕΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ,
ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΑΣ
ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε τη Τετάρτη 13-8-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΩΝ. ΓΟΥΠΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ
Συνταξιούχο Υπάλληλο ΠΓΝΠ Ρίου
ΕΤΩΝ 65
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 13/8/2025 και ώρα 12 μεσ από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεϊκων (Παπαθωμά) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Αφροδίτη
Τα παιδιά του: Ελένη και Μιλτιάδης Παυλόπουλος, Ιωάννα Κορφιάτη, Αγγελική Κορφιάτη
Τα εγγόνια του: Αδαμαντία, Ανδρέας
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
---------------
