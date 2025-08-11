Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13-8-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένο μας πατέρα  & παππού    

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΠΑΣΧΑΛΗ

ΕΤΩΝ: 85

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 12-8-2025 και ώρα  11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Φιλοθέης Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος Γεωργιάδης,

Ελένη & Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΛΕΚΟΣ ΤΑΡΑΜΠΕΡΗΣ,

ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ,

ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΑΝΔΡΕΑ  ΙΩΑΝ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟ

ΕΤΩΝ   77

Κηδεύουμε την Τρίτη  12-8-25 & ώρα  11 π.μ. από τον  Ιερό Ναό  Αγίας Παρασκευής Πλατανίου Ρίου.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΕΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΧΡΥΣΟΣΤ. ΛΟΥΗ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ «ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΑΙΓΙΟΥ).

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4:30 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΘΗΝΑ
ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΜΝΙΚΗ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΙΓΙΟ • τηλ.: 26910 27444
κιν.: 6932 885964.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο   

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΕΤΩΝ: 89

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 12-8-2025 και ώρα  5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κρήνης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Βασιλική Αλεξανδρή,

Ανδρέας & Ασημίνα Αλεξανδρή,

Ιωάννης Αλεξανδρής,

Αναστάσιος Αλεξανδρής

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ     

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ.

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/8/2025 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΥΙΟΣ :  ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΘΑΛΕΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ,

ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ             

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΑΣ

ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΝΙΚΟΛΙΑ  ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  73

Κηδεύουμε τη Τετάρτη 13-8-2025  &  ώρα 11.30 π. μ.  από  τον  Ιερό Ναό  Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ    ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΩΝ. ΓΟΥΠΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Συνταξιούχο Υπάλληλο ΠΓΝΠ Ρίου

ΕΤΩΝ 65

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 13/8/2025 και ώρα 12 μεσ από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεϊκων (Παπαθωμά) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Αφροδίτη

Τα παιδιά του: Ελένη και Μιλτιάδης Παυλόπουλος, Ιωάννα Κορφιάτη, Αγγελική Κορφιάτη

Τα εγγόνια του: Αδαμαντία, Ανδρέας

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

---------------

