Στην τελική ευθεία για την 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025

Στην τελική ευθεία για τη διοργάνωση της 22ης Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025, που φέτος θα διεξαχθεί από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου στον παραδοσιακό οικισμό της Χαλανδρίτσας του Δήμου Ερυμάνθου, εξαντλήθηκαν ήδη τα διαθέσιμα περίπτερα των εκθετών, καταδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής.

Μέσω της ψηφιακής πύλης της Έκθεσης, μέσα σε λίγες ημέρες διατέθηκε το σύνολο των διαθέσιμων περιπτέρων σε περισσότερους από 130 εκθέτες από την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, ακόμη και από τη ηπειρωτική και βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι αναγνωρίζοντας τον επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της έκθεσης θα πάρουν μέρος στη μεγάλη διοργάνωση, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Επιχειρήσεις, παραγωγοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και διατροφικό τομέα, καθώς και σύλλογοι με εθελοντική, αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική δράση θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το έργο τους, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την καινοτομία, την έρευνα και την αγορά και ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και του πλούσιου αγροτοκτηνοτροφικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής.

Η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- AgreXa έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή, αλλά και στην αγορά, προσφέροντας στους εκθέτες της πολλά περισσότερα από μία απλή παρουσία.

Άλλωστε χάρη στην οργανωτική της δομή, την εξωστρέφεια και τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά της έχει καθιερωθεί ως πρότυπο περιφερειακής έκθεσης με πανελλαδική ακτινοβολία.

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής σε ανοικτή πρόσκληση που απευθύνει αναφέρει «ο Δήμος Ερυμάνθου μέσω της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας AgreXA 2025, μεταφέρει κι εφέτος ηχηρό μήνυμα υποστήριξης του πρωτογενούς μας τομέα και της διασύνδεσής του με την επιχειρηματικότητα. Για τέσσερις ημέρες η Χαλανδρίτσα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, καθώς εδώ θα χτυπά η καρδιά της παραγωγής, του αγροτικού τομέα, των νέων τεχνολογιών και σύγχρονων συστημάτων καλλιέργειας. Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής ευχαριστώ τους εκθέτες για την εμπιστοσύνη τους στο θεσμό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κινητήριο δύναμη του τόπου μας: την παραγωγή».