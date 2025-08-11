Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Ιγγλέση

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία ο θάνατος της Βασιλικής Ιγγλέση.

Ήταν αδελφή της πρώην γραμματέως της Νομαρχιακής οργάνωσης ΝΔ και Δημοτικού Συμβούλου Πάτρας Αρίστης Ιγγλέση.

Αφήνει πίσω τη μητέρα της Αγλαΐα, και τα αδέλφια της Αρίστη και Διονύση.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι κι όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια της Βασιλικής Ιγγλέση, αδελφής της πρώην γραμματέως της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας και πρώην δημοτικής συμβούλου του Δήμου Πατρέων Αρίστης Ιγγλέση.

"Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της θανούσης.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει..."