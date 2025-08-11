Επιμελητήριο Αχαΐας: Το ΜΑΡΚΑΤΟ ξαναζωντανεύει - Παράδοση και καινοτομία συναντιούνται στην καρδιά της Πάτρας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, αξιοποιώντας στοχευμένα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς όφελος των μελών του, αναπτύσσει και υλοποιεί δράσεις με άμεσα και ουσιαστικά οφέλη για την τοπική επιχειρηματικότητα.

Εμβληματικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελεί το έργο MARKATO, που συνδυάζει την πολιτιστική αναβίωση με την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και προωθώντας τη μετάδοση γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα μαθητείας, δημιουργώντας έτσι νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, ως επικεφαλής εταίρος του διασυνοριακού έργου M.A.R.K.A.T.O. (Maintaining and Revitalizing Knowledge And tradiTional Occupations), ανακοινώνει την έναρξη ενός φιλόδοξου εγχειρήματος που συνδέει την πλούσια ιστορία της γειτονιάς του ΜΑΡΚΑΤΟ στην Πάτρα με τις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας και του πολιτισμού. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Interreg VI A Ελλάδα–Ιταλία (Προτεραιότητα SO4.6 – Culture).

Η ιστορική συνοικία του ΜΑΡΚΑΤΟ στην Πάτρα υπήρξε για αιώνες το εμπορικό και πολιτιστικό σταυροδρόμι της πόλης — ένας τόπος όπου οι επιρροές από την Ιταλία και τη Μεσόγειο συνδέθηκαν με την τοπική παραγωγή και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Από εργαστήρια και εμπορικά καταστήματα έως αγορές και αποθήκες, η περιοχή αποτύπωσε ένα ζωντανό μωσαϊκό ανταλλαγών, δημιουργίας και ευημερίας.

Σήμερα, το M.A.R.K.A.T.O. έρχεται να ανανεώσει αυτή τη δυναμική, δίνοντας νέα πνοή στα παραδοσιακά επαγγέλματα και στις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, μέσα από δράσεις που γεφυρώνουν το παρελθόν με τις ανάγκες και ευκαιρίες του παρόντος:

Ψηφιακή Αγορά (Digital Marketplace): Μια κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα για τεχνίτες και μικροπαραγωγούς Ελλάδας και Ιταλίας, που θα προβάλει την τοπική τέχνη, χειροτεχνία και παραγωγή σε νέες αγορές.

Ψηφιακό Αρχείο (Digital Archive): Καταγραφή και διάσωση τεχνικών, ιστοριών και γνώσεων που κινδυνεύουν να χαθούν, με στόχο τη διαγενεακή μεταφορά τους.

Εκπαίδευση & Μαθητείες: Παροχή δεξιοτήτων σε ψηφιακό μάρκετινγκ, βιωσιμότητα και επιχειρηματικότητα, ώστε οι δημιουργοί να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς.

Δράσεις Πολιτιστικού Τουρισμού: Ανάδειξη του ιστορικού εμπορικού παρελθόντος μέσω εμπειριών που εμπλουτίζουν τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Η επανασύνδεση της γειτονιάς με το εμπορικό της παρελθόν και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας–Ιταλίας αποτελούν βασικούς στόχους του έργου, με έμφαση στη δημιουργία δικτύων και στην προβολή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν περιοχές με παρόμοια πολιτιστική βαρύτητα: η Ζάκυνθος (μέσω του Επιμελητηρίου Ζακύνθου), ο Δήμος Μετσόβου, η Matera – Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το Bari και ο Δήμος του Bisceglie στην Ιταλία.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Ομάδα έργου του MARKATO σύντομα θα απευθύνουν κάλεσμα προς όσους διαθέτουν ιστορικό υλικό, φωτογραφίες, μαρτυρίες ή τεκμήρια σχετικά με τη γειτονιά του ΜΑΡΚΑΤΟ, ώστε να συμβάλουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Η συμμετοχή πολιτών και επαγγελματιών είναι κρίσιμη για την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ιστορικής και εμπορικής διαδρομής της περιοχής.

Σημαντική ημερομηνία: Στο τέλος Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στην Πάτρα (kickoffmeeting), στην καρδιά του ΜΑΡΚΑΤΟ, για μια βιωματική γνωριμία με το εγχείρημα, που στόχος του είναι να αφήσει ισχυρό και μακροχρόνιο αποτύπωμα στην πόλη.

Περισσότερες πληροφορίες:

Επιμελητήριο Αχαΐας – Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Επικοινωνία με την ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.)

Ιστοτοπος Επιμελητηρίου Αχαίας: Πληροφορίες για το έργο

Επίσημη σελίδα του έργου στο Facebook: facebook.com/markatoproject