Πάτρα: Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 τη Δευτέρα - Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκεται αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, η Πάτρα για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τον Δήμο να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές από τις 21:00 έως τις 06:00, για προληπτικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Αύριο (Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025) ο κίνδυνος για πυρκαγιά στην περιοχή είναι κατηγορίας 4. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων συνεχίζει να βρίσκεται σε επιφυλακή για όσες μέρες επικρατούν αυτές οι συνθήκες και ενημερώνει ότι:

Απαγορεύεται για προληπτικούς λόγους η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δασικούς δρόμους των περιοχών:

Πευκόδασος Δασυλλίου του Δήμου Πατρέων & Πευκόδασος περιοχής Γηροκομείου

Τ/Κ Καλλιθέας Από Γήπεδο και άνω & Από Δεξαμενή και άνω

Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

Από Άγιο Κωνσταντίνο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)

Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.

Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Ανω Καστρίτσι.

Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)

Η απαγόρευση ξεκινάει από τις 09.00 μμ έως τις 06.00 πμ

Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπογραμμίζει ότι:

· Απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών ή ξερών χόρτων και κλαδιών κατά τους θερινούς μήνες.

· Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

· Δεν εκτελούμε υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η χρήση γεωργικών μηχανημάτων (καταστροφέα) για καθαρισμό οικοπέδων και αγροτικών εκτάσεων).

· Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα.

· Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

· Σεβόμαστε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στα δάση σε περιόδους υψηλού κινδύνου (δυνατοί άνεμοι-κατάσταση υψίστης επιφυλακής).

· Δεν σταθμεύουμε το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.

· Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να αποφύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ( πχ κάπνισμα μελισσών).

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά:

· Ειδοποιείστε ΑΜΕΣΩΣ την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 - 112.

· Δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε πυρκαγιά.

· Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

· Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-patras.gr