Αιγιάλεια: Φωτιά σε πρανές της εθνικής οδού στο ύψος της Αβύθου

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε πρανές της εθνικής οδού, μεταξύ του κύριου οδοστρώματος και του παραδρόμου, στην περιοχή της Αβύθου.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, με επικεφαλής τον διοικητή κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο, απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, καθώς και ένα όχημα της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων και της αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης νέων εστιών.

Η φωτιά έκαψε περίπου 100 μέτρα ξερά χόρτα, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή υποδομές.

