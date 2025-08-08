Ναύπακτος: «Μουσική για Τρεις» στον Κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας για το Καλοκαίρι του 2025, και με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του οικουμενικού μας μουσικού δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζεται στον Κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη (Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη), την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 και ώρα 21:00, η μουσική εκδήλωση «Μουσική για Τρεις» με έργα M. PONCE και Μίκη Θεοδωράκη.

Βιολί: Γεννάδιος Μπίκοφ

Βιολοντσέλο: Ευγένιος Μπένσης

Πιάνο: Κούλη Τσολοδήμου.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.