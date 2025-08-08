Η "Νέα Δυτική Ελλάδα" στο Κτηνιατρικό εργαστήριο Λάρισας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης μαζί με τον αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, περιφερειακό σύμβουλο Αχαΐας, Γεράσιμο Φεσσιάν , τον περιφερειακό σύμβουλο Αχαΐας, Φάνη Αδαμόπουλο και τον γραμματέα της παράταξης, Αθανάσιο Πυρρή ξεναγήθηκαν στους χώρους του Εργαστηρίου και ενημερώθηκαν διεξοδικά για το νέο αυτό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά πανελλαδικά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα.

Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Θεσσαλίας, στη Λάρισα, το οποίο πιστοποιήθηκε για να υλοποιήσει πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάλυσης και έγκαιρης διάγνωσης του ιού της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα».

Η αντιπροσωπεία της παράταξης "Νέα Δυτική Ελλάδα" βρέθηκε στη Λάρισα και στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο μετά από πρόσκληση του κ. Κουρέτα και την επικοινωνία που προηγήθηκε με τον κ. Σκιαδαρέση, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δεδομένο ότι η ζωονόσος έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό και τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδος.

Στους χώρους του Εργαστηρίου, η ξενάγηση έγινε από τον Καθηγητή Κτηνιατρικής, Γιώργο Βαλιάκο και τη Διευθύντρια Κτηνιατρικής, Αθανασία Στουρνάρα.

Όπως ενημέρωσαν, στο Εργαστήριο θα γίνεται μοριακός έλεγχος στο σάλιο των ζώων, με πιστοποιημένη και εγκεκριμένη από την Ε.Ε., μέθοδο, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης της νόσου ένα μήνα πριν εμφανιστεί. Μάλιστα, τονίστηκε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη στη χώρα που θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο, κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την επίσκεψη ο κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης τόνισε πως «ελπίζουμε η περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδος να ακολουθήσει το παράδειγμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με δεδομένο ότι οφείλουμε να εστιάσουμε στην πρόληψη. Η Περιφέρειά μας, δυστυχώς, έχει πληγεί και από τη ζωονόσο της ευλογιάς, για την οποία εφαρμόστηκαν κατασταλτικά μέτρα, όπως η απαγόρευση της μετακίνησης και της ελεύθερης βόσκησης των ζώων, καθώς και θανάτωσης ζώων. Η αποζημίωση των κτηνοτρόφων είναι προς θετική κατεύθυνση, ωστόσο, επειδή οι διαδικασίες καθυστερούν, αλλά και επειδή η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί και ο κίνδυνος επέκτασής της παραμένει ενεργός, επηρεάζοντας δραματικά τον ζωικό πληθυσμό, την αγροτική οικονομία, αλλά και τους καταναλωτές, οφείλουμε να δράσουμε εγκαίρως, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας ειδικά όταν αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας».