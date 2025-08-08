Εκδηλώσεις στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου από 9 έως 17 Αυγούστου

Από το Πολύεδρο - Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, παραμύθια, θρύλους, ιστορίες, δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, εργαστήρια για μικρούς & μεγάλους, έκθεση Φωτογραφίας & πεζοπορίες
Ένα μικρό Φεστιβάλ έχει οργανώσει το Πολύεδρο του Κωστή Καπέλα και της Όλγας Νικολοπούλου στο γραφικό, ορεινό Καλέντζι Αχαΐας από το Σάββατο 9 έως την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.
Με αφηγήσεις, αγαπημένα παραμύθια, θρύλους ιστορίες, μουσικές, δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, έκθεση Φωτογραφίας και πεζοπορίες.
Μέσα από τις εκδηλώσεις επιδιώκεται το ζωντάνεμα του χωριού, η ανάδειξη της ιστορίας του και η σύσφιξη των σχέσεων ντόπιων και παραθεριστών. Το Φεστιβάλ γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι το εξής:
Σάββατο 9/8 στις 7 μμ Πεζοπορία και συνάντηση στον Πόρο, το φαράγγι του χωριού.
Κυριακή 10/8 στις 7 μμ Παραμύθια, Μύθοι, Θρύλοι και Ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από τις αφηγήσεις της Μάρως Γαλάνη και ντόπιων ανθρώπων της περιοχής
Τρίτη 12- Πέμπτη 14/8 Εικαστικό εργαστήρι «Ο δικός μας φανταστικός κήπος»- δημιουργούμε φυτά και λουλούδια με ζωγραφική, κολάζ και κατασκευές.
Τρίτη 12- Κυριακή 17/8 Έκθεση Φωτογραφίας «Το Καλέντζι και οι άνθρωποί του» μέσα από τη φωτογραφική ματιά επισκεπτών και ντόπιων.
Σάββατο 16/8 στις 10.30 το πρωί - Εκπαιδευτική δράση στο Μουσείο Παπανδρέου. Ξενάγηση και παιχνίδι ιστορικής χρονογραμμής, με στοιχεία και γρίφους, με την εκπαιδευτικό Λητώ Ηλιάννα Καπέλλα.
Το γραφικό Καλέντζι, γενέτειρα της μεγάλης πολιτικής οικογένειας Παπανδρέου, βρίσκεται στις πλαγιές του Ερυμάνθου, σε υψόμετρο 850 μέτρα και απέχει 47 χιλιόμετρα από την Πάτρα.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17/8 στις 7 μμ με την καθιερωμένη Πεζοπορία προς τα διπλανά χωριά, Κούμπερι και Δροσιά, μέσα από το δάσος και τις ρεματιές, με διαλείμματα για κολατσιό, ανέκδοτα και μουσικές!
Κλασική και έντεχνη μουσική θα συνοδεύει τις εκδηλώσεις.
Ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - Μαίνεται η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Ασπροβάλτα: Εξιτήριο για την 26χρονη που τραυματίστηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου -Στην εντατική ο 41χρονος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr