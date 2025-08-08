Εκδηλώσεις στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου από 9 έως 17 Αυγούστου

Ένα μικρό Φεστιβάλ έχει οργανώσει το Πολύεδρο του Κωστή Καπέλα και της Όλγας Νικολοπούλου στο γραφικό, ορεινό Καλέντζι Αχαΐας από το Σάββατο 9 έως την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.

Με αφηγήσεις, αγαπημένα παραμύθια, θρύλους ιστορίες, μουσικές, δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, έκθεση Φωτογραφίας και πεζοπορίες.

Μέσα από τις εκδηλώσεις επιδιώκεται το ζωντάνεμα του χωριού, η ανάδειξη της ιστορίας του και η σύσφιξη των σχέσεων ντόπιων και παραθεριστών. Το Φεστιβάλ γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι το εξής:

Σάββατο 9/8 στις 7 μμ Πεζοπορία και συνάντηση στον Πόρο, το φαράγγι του χωριού.

Κυριακή 10/8 στις 7 μμ Παραμύθια, Μύθοι, Θρύλοι και Ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από τις αφηγήσεις της Μάρως Γαλάνη και ντόπιων ανθρώπων της περιοχής

Τρίτη 12- Πέμπτη 14/8 Εικαστικό εργαστήρι «Ο δικός μας φανταστικός κήπος»- δημιουργούμε φυτά και λουλούδια με ζωγραφική, κολάζ και κατασκευές.

Τρίτη 12- Κυριακή 17/8 Έκθεση Φωτογραφίας «Το Καλέντζι και οι άνθρωποί του» μέσα από τη φωτογραφική ματιά επισκεπτών και ντόπιων.

Σάββατο 16/8 στις 10.30 το πρωί - Εκπαιδευτική δράση στο Μουσείο Παπανδρέου. Ξενάγηση και παιχνίδι ιστορικής χρονογραμμής, με στοιχεία και γρίφους, με την εκπαιδευτικό Λητώ Ηλιάννα Καπέλλα.

Το γραφικό Καλέντζι, γενέτειρα της μεγάλης πολιτικής οικογένειας Παπανδρέου, βρίσκεται στις πλαγιές του Ερυμάνθου, σε υψόμετρο 850 μέτρα και απέχει 47 χιλιόμετρα από την Πάτρα.