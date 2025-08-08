Αιγιάλεια: Σύλληψη υπευθύνου καταστήματος για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική από ηχεία υπερβαίνοντας την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών και του γονέα του για την παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθη, χθες στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος αλλοδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -4- γραμμάρια κάνναβης. Συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν -5,2- γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.