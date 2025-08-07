Πάτρα: Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση "Αν ακούσεις τα παιδιά"

Τα παιδιά που συμμετέχουν στην φετινή παιδική κατασκήνωση, πλαισιωμένα από τους εργαζόμενους των παιδικών κατασκηνώσεων έσβησαν τα κεράκια της ειδικής «τούρτας» που ετοίμασε για την γιορτή το Καρναβαλικό Συνεργείο της Πάτρας.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Θόδωρος Τουλγαρίδης, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας, Κατερίνα Σίμου και Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, η δημοτική σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, Νάνσυ Αγγελακοπούλου, ο δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος για τον συντονισμό του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, Γιώργος Μαγιάκης, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου και εκατοντάδες γονείς.

Στις κατασκηνώσεις, από το ξεκίνημα μέχρι σήμερα, έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 10.000 παιδιά!

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ιδιαίτερη χαρά για το θεσμό αυτό που αγκαλιάστηκε από όλους και ειδικά από τα παιδιά της πόλης και τις οικογένειές τους, στα οποία οι Παιδικές Κατασκηνώσεις προσφέρουν κάθε χρόνο ξεγνοιασιά, παιχνίδι και μάθηση.

Γέμισε από εκατοντάδες παιδικά χαμόγελα και χαρούμενες φωνές, την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 το απόγευμα, ο χώρος της πλαζ στην Αγυιά, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τα 10+1 χρόνια από την λειτουργία των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων .

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε στις ανάγκες των παιδιών και στο ότι η Δημοτική Αρχή κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τις ικανοποιεί και έστειλε αντιπολεμικό μήνυμα για τα παιδιά όλου του Κόσμου.

Συγκεκριμένα τόνισε πως:

«Οι Ημερήσιες Δημοτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις ήταν πρωτοποριακές, μοναδικές στην χώρα, όταν το 2015 ξεκινήσαμε να τις δημιουργούμε και μέχρι σήμερα παραμένουν, δυστυχώς, μη θεσμοθετημένες από την πολιτεία, με αποτέλεσμα να μη χρηματοδοτούνται από το κράτος. Χωρίς την ενίσχυση από τις κυβερνήσεις εμείς προχωρήσαμε και δημιουργήσαμε και δεύτερη Παιδική Κατασκήνωση στα Ροΐτικα.

Έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας οι Παιδικές Κατασκηνώσεις να πληθύνουν. Δεν έχουμε συμμάχους τους κυβερνώντες και αυτό δεν θα μας το χαρίσει κανείς. Το διεκδικούμε, και στα Υπουργεία, παντού, πρέπει να το επιβάλλουμε. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξεπεράσουμε δυσκολίες, προκαταλήψεις, να δώσουμε τα χέρια μας για το χαμόγελο των παιδιών μας. Να ανοίξουν τα φτερά τους, να χαίρονται το καλοκαίρι. Και σε αυτό δεν θα τσιγκουνευτούμε καμία προσπάθεια. Δυστυχώς, τη μέρα που εμείς γιορτάζουμε, υπάρχουν χώρες, σημεία του πλανήτη μας, που τα παιδιά λιμοκτονούν. Είναι δικά μας και αυτά τα παιδιά. Τις μέρες αυτές, παιδιά τρέχουν για τρόφιμα και αντιμετωπίζονται με σφαίρες! Πέφτουν νεκρά.

Σήμερα είναι και μέρα μνήμης για τις ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Αυτοί που τις έριξαν τότε απειλούν και σήμερα να εξαλείψουν από το πλανήτη τα χαμόγελα των παιδιών μας. Και γι' αυτά αξίζει να φωνάξουμε, να ενώσουμε δυνάμεις.

Αξίζει να μπούμε μπροστά και να πούμε ότι θέλουμε τη ζωή και όχι την καταστροφή. Θέλουμε να ζήσουμε, θέλουμε να έχουμε όσα δικαιούμαστε, δεν θέλουμε όπλα, δεν θέλουμε πυραύλους, δεν θέλουμε έξυπνες ατομικές βόμβες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπηρετηθεί η ζωή.

Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια σε όσους προσπαθούν κάθε μέρα για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να έχετε όλα τα καλά. Τα παιδιά μας δικαιούνται τα πάντα και όποιος δεν είναι δίπλα τους πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Θόδωρος Τουλγαρίδης υπογράμμισε τα εξής:

«Προτεραιότητά μας, το 2014, όταν αναλάβαμε Δημοτική Αρχή, ήταν να δημιουργήσουμε δράσεις πρώτα και κύρια για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν από το 2015, μέσω του Κοινωνικού Οργανισμού, δημιουργήσαμε τις κατασκηνώσεις για να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά της πόλης μας, που τα νοιώθουμε και δικά μας παιδιά, να χαρούν, να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν μαζί, να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να περάσουν όμορφα, να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης, να γνωρίσουν σημεία της πόλης, να μάθουν σπουδαία πράγματα και να παίζουν μαζί και όχι μόνα τους.

Όταν αρχίσαμε να δημιουργούμε τις Δημοτικές Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία και το και το γεγονός ότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο.

Παρ' όλα αυτά, με τη θέληση των εργαζομένων του Κοινωνικού Οργανισμού, του Δήμου μας, όλων των Διευθύνσεών του, με τους εθελοντές μας, με φορείς της Πάτρας, με τους γιατρούς μας, που βοήθησαν από τα Νοσοκομεία, από τα Κέντρα Υγείας, από τα ΤΟΜΥ, τους εθελοντές γιατρούς, στήσαμε αυτή την πολύ όμορφη κατασκήνωση. Θέλουμε να συνεχιστεί, το κράτος πρέπει να ενδιαφερθεί και να εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα των παιδιών. Γιατί η αναψυχή και οι διακοπές είναι δικαίωμα των παιδιών και πρέπει να παρέχεται από το κράτος σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως και δωρεάν. Αυτός είναι ο στόχος μας και μαζί σας θα το καταφέρουμε. Καλή συνέχεια, εμείς θα είμαστε εδώ να παλεύουμε για τα παιδιά».

Οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων απέκτησαν το δικό τους τραγούδι το οποίο τραγούδησαν χθες τα παιδιά μαζί με τον δημιουργό του, μουσικό και εργαζόμενο του Δήμου Πατρέων Γιώργο Μακρίδη. Οι στίχοι είναι εμπνευσμένοι από τις εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους στις ημερήσιες κατασκηνώσεις του Δήμου.

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικρές και μεγάλες στιγμές από τις δραστηριότητες των παιδιών στις παιδικές κατασκηνώσεις σε ένα χαρούμενο βίντεο που ετοίμασε ο Ανδρέας Σμυρίλιος.

Η συναυλία με τίτλο «Αν ακούσεις τα παιδιά» που ακολούθησε με τους γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες Λευτέρη Ελευθερίου, Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο και Οδυσσέα Κωνσταντόπουλο ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους.

Η συναυλία ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας που φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κεράσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους από τον ΚΟΔΗΠ και τις Παιδικές Κατασκηνώσεις και στους παρευρισκόμενους μοιράστηκε φυλλάδιο με όλες τις δομές και παροχές του Δήμου προς τις οικογένειες, για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Ο θεσμός των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων αγκαλιάστηκε από όλη την πόλη. Αναρίθμητοι εθελοντές και συλλογικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και των επιστημών έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στο έργο των παιδικών κατασκηνώσεων όλα αυτά τα χρόνια, και η Δημοτική Αρχή τους ευχαριστεί θερμά γι’ αυτή τους την προσφορά.

Παρατίθενται ενδεικτικά οι φορείς που συνέδραμαν πιο πρόσφατα.

Φορείς που συνεργάζονται σταθερά με τις παιδικές κατασκηνώσεις

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις», Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Κέντρα Υγείας, 6η ΥΠΕ, ΤΟΜΥ, Αρχαιολογικό Μουσείο, ΝΟΠ, Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου, Ομάδα Ράγκμπι «Αίολος Πατρών, Ιστιοπλοϊκός Αθλητικός Όμιλος Ρίου «Ιάσων», Ακαδημία Σκάκι Αγίου Βασιλείου Ρίου, Όμιλος Παιχνιδιών Στρατηγικής και Νόησης STRATEGO, Πανελλαδική Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.).

Φορείς με συνεχή παρουσία και στήριξη στις παιδικές κατασκηνώσεις

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιου Πατρών, Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιου Πατρών, ΝΕΠ, φιλοδασικός Προοδευτικός Σύλλογος Σαράβαλου, Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας, Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δ. Ελλάδας, Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου.

Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων που παρέχουν σταθερό εκπαιδευτικό έργο στις παιδικές κατασκηνώσεις

ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Προγραμματισμού – Τμήμα οργάνωσης εκδηλώσεων και Μπάντα, Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πράσινου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου.

Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων που υποστηρίζουν το έργο των παιδικών κατασκηνώσεων και την λειτουργία τους

Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες ΚΟΔΗΠ, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, Δημοτικό Ωδείο, Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πατρέων, Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Δήμου Πατρέων.