Το σπιράλ για τις κλήσεις: Σε παραλήρημα η Δημοτική Αρχή

Σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, η παράταξη «σπιράλ» καταγγέλλει πως ο Δήμος εξακολουθεί να εισπράττει παρανόμως χρήματα από πολίτες για κλήσεις του ΚΟΚ που έχουν εδώ και χρόνια παραγραφεί, σύμφωνα με νομοθεσία που ισχύει ήδη από το... 1977.

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει:



"Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων επιστρέφει, με πολλαπλές πρόσφατες εισηγήσεις της, χρηματικά ποσά που κατάσχεσε μέσω τραπεζών από πολίτες με αιτιολογικό πως τελικά οι κλήσεις ΚΟΚ είχαν παραγραφεί λόγω παρέλευσης τριετίας. Μελετώντας τη νομοθεσία, εύκολα συνάγει κανείς το συμπέρασμα πως τα συγκεκριμένα ποσά δεν έπρεπε να εισπράττονται, αν όχι από το 1977(!), τουλάχιστον από το 2024.

Παρ’ όλα αυτά η δημοτική αρχή ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων να εξακολουθούν να εισπράττουν παράνομα χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες, μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι περιπτώσεις –που είτε έχουν πέσει στην αντίληψή μας, είτε «καταγγέλλονται» από συνδημότες- είναι πάρα πολλές.

Είναι, δυστυχώς, προφανές πως έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Συνεχίζουν παράνομες εισπράξεις, το ταμείο του δήμου δεν ενημερώνει τους πολίτες ότι οι κλήσεις τους έχουν διαγραφεί, στη δε Δημοτική Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση αποφασίζονται διαγραφές με το σκεπτικό πως «οι παραβάσεις ΚΟΚ είχαν βεβαιωθεί πέραν της τριετίας», τη στιγμή που κάτι τέτοιο ίσχυε από το 1977!

Εξηγούμε: Σύμφωνα με τον νόμο 542/1977, εάν ένας Δήμος δεν προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση της κλήσης (δηλαδή την καταχώριση του προστίμου ως οφειλής στα λογιστικά του βιβλία) εντός τριών ετών από την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που αναγράφεται στο αντίγραφο της κλήσης, τότε το πρόστιμο παραγράφεται.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που ξεκαθάριζε ευκρινώς την τριετή προθεσμία βεβαίωσης για τις κλήσεις Κ.Ο.Κ. εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024, με αρ. πρωτ. 17729/23.02.2024. Σε αυτή αναφέρεται:

Η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων Κ.Ο.Κ. από τους δήμους πρέπει να ολοκληρώνεται αυστηρά εντός τριετίας, μετρημένης από τη λήξη του έτους της παράβασης

Επισημαίνεται ρητά ότι, εάν η βεβαίωση γίνει μετά τη λήξη της τριετίας, θεωρείται μη νόμιμη και η αξίωση του δήμου για είσπραξη χάνεται

Η εγκύκλιος βασίζεται στο άρθρο 71 του νόμου 542/1977 και αποτελεί εφαρμογή παλαιότερων θέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος από το 2012 υποστηρίζει το ίδιο πλαίσιο

Επιπλέον, η εγκύκλιος του 2023 επανέλαβε τις ίδιες διατάξεις, τονίζοντας ότι πέραν της τριετίας δεν επιτρέπεται η μεταγενέστερη έγκυρη βεβαίωση της κλήσης. Σχετική παρέμβαση έκανε και ο Συνήγορος του Πολίτη:

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (το ίδιο το αποδεικτικό της κλήσης) αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και η ταμειακή βεβαίωση του προστίμου πρέπει να διενεργείται αυστηρά εντός τριών ετών από το τέλος του έτους έκδοσής της

Η θέση αυτή έχει επικυρωθεί από:

πόρισμα του 2012,

ειδική έκθεση το 2018,

πολλαπλές Ετήσιες Εκθέσεις,

μηνύσεις, συναντήσεις και ενέργειες παρέμβασης με Δήμους και το Υπουργείο

Το σπιράλ, ως υπεύθυνη δημοτική παράταξη, ενημερώνει τους δημότες που τους έχουν κατασχεθεί ποσά για κλήσεις να προβούν σε σχετικό αίτημα προς τον Δήμο Πατρέων, προκειμένου να τους επιστραφούν παρανόμως κατασχεθέντα ποσά είτε λόγω αποσβεστικής τριετίας, είτε λόγω πενταετίας μετά την 3/3/25, είτε λόγω παρέλευσης 20ετίας. Είναι στενάχωρο να «βγαίνουν» χρήματα από το ταμείο του δήμου, αλλά είναι οδυνηρό –λόγω αβλεψίας, αμέλειας ή ανικανότητας- να αφαιρούνται παρανόμως ποσά από πατρινούς δημότες".