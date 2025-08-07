Μητσοτάκης: «Η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα»- Προανήγγειλε 420 παρεμβάσεις

Στόχος μας είναι «μια Ελλάδα που σήμερα προχωρά ενωμένη και χτίζει το αύριο με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος αναφέρει ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για τη Δυτική Ελλάδα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στους τρεις νομούς της περιοχής –Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία– με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και παραγωγή.

Υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα με σχέδιο, επενδύσεις και έργα που ήδη αποδίδουν καρπούς, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου στις 30 Νοεμβρίου αποτελεί «τομή» για την περιοχή, με πολλαπλά οφέλη σε τουρισμό, οικονομία και προσβασιμότητα, αλλά και το εφαλτήριο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Αράξου, διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει η υποπαραχώρηση των λιμανιών Πάτρας και Κατάκολου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, καθώς και πως το φθινόπωρο θα εξαγγείλει από την Πάτρα 420 παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, με επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της καινοτομίας και της περιφερειακής σύγκλισης. «Δεν υπάρχουν υποδεέστερες περιφέρειες», τονίζει, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κάθε πολίτης να έχει τις ίδιες ευκαιρίες στον τόπο του.

Οπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, στον τομέα της απασχόλησης ολόκληρη η χώρα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά η Δυτική Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο άλμα «Σας θυμίζω ότι η ανεργία από το 26,6% το 2019 κινείται φέτος στο 10%. Εχει, δηλαδή, μειωθεί κατά 15,6%, ποσοστό διπλάσιο από το σύνολο της χώρας».

