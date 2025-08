Viral επιβάτιδα νίκησε πρόστιμο 200€- «Ποτέ μην τα παρατάς»

Viral έγινε μία αποφασισμένη επιβάτιδα που κατάφερε να γλιτώσει πρόστιμο 200 ευρώ για υπέρβαρη χειραποσκευή, σπρώχνοντας με όλη της τη δύναμη τη βαλίτσα στο μετρητή αποσκευών.

Στιγμιότυπο που δείχνει μια αποφασισμένη επιβάτιδα να αποφεύγει πρόστιμο 200 ευρώ για υπερμεγέθη αποσκευή στην πτήση της προς Λονδίνο, «σφυροκοπώντας» κυριολεκτικά τη βαλίτσα της στον μετρητή μεγέθους αποσκευών, έχει γίνει viral στο TikTok.

Η γυναίκα, ονόματι Αρίνα, ταξίδευε από το Παρίσι με την ισπανική low-cost αεροπορική Vueling και ήρθε αντιμέτωπη με υπέρογκο χρέωση, πριν τελικά καταφέρει να χωρέσει τη βαλίτσα στον μετρητή.

Το βίντεο που έγινε viral: «Ποτέ μην τα παρατάς»

Στην αρχή δυσκολεύεται να βάλει την κίτρινη βαλίτσα της στη θήκη που γράφει χαρακτηριστικά «ταιριάζει η χειραποσκευή σας εδώ;», αλλά τελικά καταφέρνει να τη σπρώξει μέσα. Στη συνέχεια προσπαθεί δύο φορές να τη βγάλει, φανερά εκνευρισμένη, και επιστρέφει στο γκισέ ελέγχου.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok στις 23 Ιουλίου και έγινε γρήγορα viral, με λεζάντα: «Never give up, at least not for €200». Η Αρίνα δήλωσε ότι η αποσκευή της επιλέχθηκε για έλεγχο μεγέθους και πως οι υπάλληλοι της Vueling ήταν σοκαρισμένοι όταν διαπίστωσαν ότι τελικά χώρεσε στον μετρητή.