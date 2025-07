«Κινηματογραφικές Οάσεις Δροσιάς» στην Πάτρα – Αφιέρωμα στην Κωμωδία

Το “Σχολείο του Σινεμά” / η Πρωτοβουλία “Κινηματογραφική Παιδεία σε Πλατείες και Αυλές” / το “Εργαστήρι Κινηματογράφου Πάτρας” με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν το ξεκίνημα ενός μοναδικού κινηματογραφικού αφιερώματος στην καρδιά του καλοκαιριού και ως αντίδοτο στον καύσωνα που έρχεται, με τίτλο «Κινηματογραφικές Οάσεις Δροσιάς: Αφιέρωμα στην Κωμωδία». Από τις 21 έως τις 27 Ιουλίου 2025, η πόλη της Πάτρας θα ζήσει μια εβδομάδα γεμάτη γέλιο, προβληματισμό και δημιουργική έκφραση, σε ένα πρόγραμμα που τιμά την ευφυΐα της κωμωδίας και το βάθος της ανθρώπινης ψυχής.

Το αφιέρωμα είναι εμπνευσμένο από την “τέχνη του πικρόγελου”, τη σοβαρή πλευρά του γέλιου, αυτή την ιδιαίτερη μορφή κωμωδίας που χρησιμοποιεί τη σάτιρα, την ειρωνεία και το ανατρεπτικό χιούμορ για να σχολιάσει τις κοινωνικές αλήθειες, τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις παραδοξότητες της ζωής. Επτά κορυφαία αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, από κλασικούς σκηνοθέτες όπως οι Jacques Tati, Preston Sturges, Robert Hamer, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Ernst Lubitsch και Dino Risi, θα μας ταξιδέψουν σε έναν κόσμο όπου το γέλιο συναντά την πικρή αλήθεια και η διασκέδαση το βαθύτερο νόημα.

Μοναδική Τοποθεσία & Διαδραστική Άσκηση: "Το Παγκάκι του Πικρόγελου"

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον αύλειο χώρο (Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 6, Προσφυγικά, Πάτρα) σε μια μικρή, προσφυγική πλατεία με το χειροποίητο ξύλινο παγκάκι κάτω από την πυκνή σκιά ψηλών δέντρων. Αυτός ο συμβολικός χώρος, με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του, θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για να ζήσουμε τις «Κινηματογραφικές Οάσεις Δροσιάς».

Παράλληλα με τις προβολές, το αφιέρωμα περιλαμβάνει μια μοναδική διαδραστική άσκηση σκηνοθεσίας και σεναρίου, με τίτλο "Το Παγκάκι του Πικρόγελου". Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν μια πολύ μικρού μήκους ταινία (διάρκειας 1-2 λεπτών), εμπνευσμένη από το θέμα του "πικρόγελου" και από τις ταινίες του αφιερώματος, χρησιμοποιώντας ως βασικό σκηνικό το παγκάκι της μικρής πλατείας. Θα ανακοινωθεί Μέρα και ώρα (δε θα είναι βράδυ την ώρα των προβολών αλλά κάποιο τρίωρο μέσα στο Σαββατοκύριακο το πιθανότερο πρωί προς μεσημέρι). Συνίσταται Δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 6944143564 ή στο μέιλ : [email protected]

Για την άσκηση αυτή:

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ.

Για όσους το επιθυμούν και εφόσον προκύψει το ενδιαφέρον, το Σχολείο του Σινεμά -Εργαστήρι Κινηματογράφου Πάτρας θα παρέχει τεχνικό εξοπλισμό (όπως 2 κάμερες DSLR, 2 επαγγελματικά τρίποδα και ψηφιακό μικρόφωνο Tascam), καθώς και καθοδήγηση για τη χρήση τους, προσφέροντας μια πρώτη γεύση της επαγγελματικής κινηματογραφικής διαδικασίας.

Όλες οι ασκήσεις που θα γυριστούν θα μονταριστούν (σε μεταγενέστερο χρόνο), ώστε οι δημιουργοί να παραλάβουν το έργο τους ως ενθύμιο και να πάρουν μια πρώτη γεύση της διαδικασίας του μοντάζ, του σεναρίου και της σκηνοθεσίας,.

Η δράση αυτή αποτελεί μια ιδανική προετοιμασία και μια πρώτη γνωριμία με τη μεθοδολογία των ολοκληρωμένων σεμιναρίων κινηματογράφου (σκηνοθεσίας, σεναρίου και μοντάζ) που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο από το Σχολείο του Σινεμά-Εργαστήρι Κινηματογράφου Πάτρας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Προβολών:

Ημερομηνία

Ταινία (Πρωτότυπος Τίτλος & Ελληνικός)

Έτος

Σκηνοθέτης

Δευτέρα 21/7

Les Vacances de Monsieur Hulot (Οι διακοπές του κ. Υλό)

1953

Jacques Tati

Τρίτη 22/7

The Palm Beach Story (Η Ιστορία του Παλμ Μπιτς)

1942

Preston Sturges

Τετάρτη 23/7

Kind Hearts and Coronets (Ο 13ος Κληρονόμος)

1949

Robert Hamer

Πέμπτη 24/7

A cavallo della tigre (Καβάλα στην Τίγρη)

1961

Luigi Comencini

Παρασκευή 25/7

La Grande Guerra (Ο Μεγάλος Πόλεμος)

1959

Mario Monicelli

Σάββατο 26/7

The Shop Around the Corner (Το Μαγαζί της Γωνίας)

1940

Ernst Lubitsch

Κυριακή 27/7

Il Sorpasso (Ο Φανφαρόνος)

1962

Dino Risi



Ώρα έναρξης προβολών: [21:00] Είσοδος: Ελεύθερη (Με σύντομη Εισήγηση-Ανάλυση-Συζήτηση).

Δήλωση συμμετοχής: [email protected], 6944143564 (Θέσεις περιορισμένες – έως 20 άτομα)

Τόπος: Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 6, Προσφυγικά, Πάτρα.

Σας περιμένουμε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και να δημιουργήσουμε μαζί, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Πάτρας!

Καλλιτεχνική Επιμέλεια – Συντονισμός: Γιάννης Καραμπίτσος (Σκηνοθέτης, Κριτικός Κινηματογράφου, Εμψυχωτής Κινηματογραφικής Παιδείας, Δημιουργός Μουσικής ai).



Η ΣΟΒΑΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ

Καλοκαιρινό Κινηματογραφικό Αφιέρωμα | 21–27 Ιουλίου 2025

Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) – Jacques Tati

Ο κύριος Υλό, με την εμβληματική του σιλουέτα και αδέξια γοητεία, πηγαίνει διακοπές σ’ ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Μέσα από μια σειρά σιωπηρών gag και σάτιρας, ο Τατί δημιουργεί έναν ποιητικό στοχασμό για τον σύγχρονο άνθρωπο, το χρόνο και την απρόσωπη ζωή. Μια κλασική κωμωδία της παρατήρησης που συνδυάζει γέλιο και υπαρξιακή μελαγχολία.

The Palm Beach Story (1942) – Preston Sturges

Η Τζέρι αποφασίζει να χωρίσει τον άντρα της για να τον βοηθήσει… οικονομικά! Ο Πρέστον Στέρτζες σατιρίζει τους θεσμούς, τις σχέσεις και τον αμερικανικό καπιταλισμό μέσα από μια εξωφρενικά έξυπνη screwball κωμωδία που εναλλάσσει τρελό ρυθμό, ερωτικά παιχνίδια και κοινωνική ειρωνεία.

Kind Hearts and Coronets (1949) – Robert Hamer

Ένας άνδρας αποφασίζει να σκοτώσει όλα τα μέλη της οικογένειας D’Ascoyne για να κληρονομήσει τον τίτλο ευγενείας. Ο Alec Guinness παίζει όλους τους ρόλους των θυμάτων σε μια από τις πιο κομψές μαύρες κωμωδίες όλων των εποχών. Ο βρετανικός σαρκασμός και η αριστοτεχνική αφήγηση συναντούν το απόλυτο «ευγενές» έγκλημα.

La Grande Guerra (1959) – Mario Monicelli

Δύο Ιταλοί στρατιώτες στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μπλέκονται σε τραγικές και κωμικές καταστάσεις. Ο Μονιτσέλι συνδυάζει τον νεορεαλισμό με την ιταλική κωμωδία σε ένα σπουδαίο αντιπολεμικό έπος, όπου το γέλιο γίνεται αντίσταση και η ειρωνεία διαλύει τις στρατιωτικές βεβαιότητες.

A cavallo della tigre (1961) – Luigi Comencini

Ένας μικροαπατεώνας προσπαθεί να αποδράσει από τη φυλακή, μπλέκοντας σε μια σειρά από απροσδόκητες καταστάσεις. Ο Κομεντσίνι συνδυάζει κοινωνικό σχόλιο, ανθρωποκεντρική κωμωδία και γλυκόπικρη σάτιρα. Μια σπάνια ταινία για την ελπίδα και την απόγνωση που κρύβονται πίσω από το γέλιο.

Il Sorpasso (1962) – Dino Risi

Ο Μπρούνο, ανέμελος και θορυβώδης οδηγός, παρασύρει τον εσωστρεφή Ρομπέρτο σε ένα οδικό ταξίδι στην Ιταλία των '60s. Μια ταινία που ξεκινά σαν buddy comedy και καταλήγει σε τραγικό απολογισμό της απώλειας. Η ιταλική «κωμωδία της παρακμής» στο απόγειό της, με αξέχαστους χαρακτήρες και βαθιά κοινωνική ματιά.