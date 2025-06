“Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”: Όσα ξέρουμε για τη νέα σειρά με φόντο στην Τρούμπα

Οι ηθοποιοί που παίζουν

Πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Καρυστινός, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Αντωνόπουλος, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Κυριάκος Σαλής, Δημήτρης Σέρφας, Σταύρος Σβήγγος, Μαρία Καβουκίδου, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δημήτρης Καπετανάκος.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη ο Μιχάλης Αεράκης.

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ευφημία Καλογιάννη, Μαρθίλια Σβάρνα, Γρηγορία Μεθενίτη, Χριστίνα Στεφανίδη, Γιάννης Λεάκος, Στέλλα Γκίκα, Γιάννα Ζιάννη, Αγγελίνα Τερσενίδου, Αργύρης Αποστόλου, Τριαντάφυλλος Δελής, Δημήτρης Παπανικολάου, Νεφέλη Παπαδερού.

Το who is who των πρωταγωνιστών της σειράς

Διαβάστε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της σειράς:

Βασίλης Μπισμπίκης: Είμαι ο αστυνομικός Γιάμαρης, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος μέσα στα σκοτάδια της Τρούμπας. Θα δούμε αντιφατικά πράγματα από τον Γιάμαρη. Αυτοί οι χαρακτήρες έχουν μεγαλύτερη πρόκληση για έναν ηθοποιό. Είναι πιο σύνθετοι κατά έναν τρόπο».

Αλέκος Συσσοβίτης: Εύχομαι η σειρά του Alpha, Porto Leone στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια να καθηλώσει τον κόσμο, γιατί σημαίνει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Μεταφέρουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, κατάλαβε περισσότερο την Ελλάδα και την Τρούμπα του 1964.

Μαρίνα Ασλάνογλου: Ανυπομονούμε όλοι, το περιμένουμε με λαχτάρα και χαρά. Υποδύομαι την Αλεξάνδρα Καπετανάκου, τη σύζυγο του Αλέκου Συσσοβίτη, αλλά είμαι από την μεριά την κακόφημη, της Τρούμπας.

Αντώνης Καρυστινός: Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Απολαμβάνω πολύ τα γυρίσματα. Άφησα μουστάκι για τις ανάγκες του ρόλου , αφού πρόκειται για σειρά εποχής. Τότε το μουστάκι ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαίο.

Σταύρος Σβήγκος: Από το ρόλο μου έχουμε να περιμένουμε πολλά και διάφορα. Σίγουρα ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και σίγουρα ότι βλέπουμε με την πρώτη ματιά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό. Θα είμαι και το καλό και κακό παιδί.

Μιχάλης Αεράκης: Η μυθοπλασία που ακουμπάει στο να είναι πραγματικότητα, όπως της νέας σειράς του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» θα καθηλώσει το κοινό. Ο Alpha ξέρει να επιλέγει και σε αυτή την περίπτωση έχει πέσει διάνα!

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Εύχομαι να αγαπήσετε το Porto Leone κι εσείς τόσο πολύ όσοι εμείς.

Γιάννης Λεάκος: Πίστεψα και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά κι όχι τυχαία!

Ευφημία Καλογιάννη: Όλοι οι συντελεστές είναι απίστευτοι, υπάρχει πολύ ωραία ενέργεια και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά θα είναι σπουδαία!

Ιζαμπέλα Φούλοπ: Περνάμε πολύ ωραία. Έχει δημιουργηθεί μία πολύ ωραία συνθήκη συνεργασίας.

Μάριος Στρόφαλης (συνθέτης του Porto Leone): Έμπνευσή μου αποτελεί, αρχικά, το ταξίδι στο χρόνο, σε μια εποχή που είναι ιδιαίτερη, η οποία από μόνη της είναι σκέτη έμπνευση !