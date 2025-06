Η Ελλάδα στο πλευρό της Παλαιστίνης - Διαδηλώσεις από Έβρο μέχρι Γαύδο

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την χώρα βρέθηκαν στους δρόμους την Κυριακή (15/6) για να διαδηλώσουν κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και να καταδικάσουν τη στενή συνεργασία του ελληνικού κράτους με το Ισραήλ.

Εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, οικογένειες με τα παιδιά τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γαύδο βροντοφώναξαν “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, στο πλαίσιο της παγκόσμια ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είχαν καλεστεί σε τουλάχιστον 40 σημεία, τόσο στις μεγάλες πόλεις της χώρας από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κομοτηνή όσο και στην επαρχία ή ακόμα και στα νησιά, από την Αίγινα, τη Σαντορίνη, την Χίο και την ακριτική Γαύδο.

Πάνω από 10.000 διαδηλωτές στην Αθήνα

Πάνω από 10.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος, φωνάζοντας συνθήματα, όπως, «Νίκη στην Ιντιφάντα», «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη», «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «From the river to the sea Palestine will be free».