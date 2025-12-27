ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Δράση αλληλεγγύης για την «Κιβωτό της Αγάπης»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας οργανώνει δράση αλληλεγγύης για τη στήριξη της « Κιβωτού Της Αγάπης», του φιλανθρωπικού σωματείου που συστήθηκε το 1971 και λειτουργεί στην Πάτρα το Άσυλο Χρονίων Παθήσεων Παίδων.

Το ίδρυμα φιλοξενεί παιδιά με βαριές νοητικές και σωματικές αναπηρίες, παρέχοντας κλειστή περίθαλψη, φροντίδα και υποστήριξη, ανακουφίζοντας τις οικογένειές τους.

Στις ημέρες των Χριστουγέννων, που το μήνυμα της αγάπης και της προσφοράς είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, η ανάγκη στήριξης αυτών των παιδιών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η «Κιβωτός της Αγάπης» βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της.

Καλούνται οι πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν στη δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη υγιεινής, καθαριστικά κ.ά.), την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., στην πλατεία Γεωργίου, στο τραπέζι που θα έχει στηθεί δίπλα στο πάνω σιντριβάνι.

Η λίστα με τα είδη πρώτης ανάγκης είναι : ΤΡΟΦΙΜΑ: Γάλα εβαπορέ, Ελαιόλαδο, άνθος αραβοσίτου, κρέατα (κιμάς, κοτόπουλο, μοσχάρι), τυρί (φέτα, τριμμένο), κριθαράκι, ρύζι, ζάχαρη, ντοματοπολτός. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Σαμπουάν, χλωρίνες, σκόνη πλυντηρίου, πάνες ακράτειας large & x-large. Κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη είναι σημαντική

Με αυτή την πράξη αλληλεγγύης, ας κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο φωτεινά για τα παιδιά της «Κιβωτού»!