Πάτρα: Εκδήλωση για τον συγγραφέα παιδικών βιβλίων και ποιητή Σωτήριο Α. Χριστόπουλο

Tην Τετάρτη 4-6-2025 στις 19.30 θα γίνει εκδήλωση παρουσίασης του συγγραφέα παιδικών βιβλίων και ποιητή Σωτηρίου Α. Χριστόπουλου στη Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς", στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη, στην Πάτρα.

Για το έργο του Σωτηρίου Α. Χριστόπουλου, Εκπαιδευτικού, συγγραφέα παιδικών βιβλίων & ποιητή, B.Sc. in Economics, M.Sc. in Applied Economics, M.A. in Theology, M.Ed., θα μιλήσουν ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Άγις Μαρίνης & η παιδαγωγός Μαίρη Χαραλαμποπούλου.

Ο Σωτήριος Χριστόπουλος έχει γράψει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Τα παιδιά μας οδηγούν». Κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο μικρός Πέτρος, ένα παιδί με αστείρευτη περιέργεια που αγαπά τη φύση, η Μαρίνα, η κολλητή φίλη του Πέτρου που λατρεύει να βοηθά τους άλλους, και ο Νίκος, ένας ενήλικας που έχει ξεχάσει να ονειρεύεται, αλλά οι φίλοι του τον κάνουν να ξαναβρεί τη μαγεία γύρω του. Έτσι, διαβάζοντας το βιβλίο ένα παιδί μπορεί να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει μέσα του και να συνεχίσει να ζει τα μικρά καθημερινά θαύματα που συμβαίνουν. Από την άλλη, ένας μεγάλος μπορεί να θυμηθεί τον τρόπο που ζούσε όταν ήταν παιδί.

Ο Σωτήριος Χριστόπουλος του Αθανασίου είναι εγγονός του λαϊκού ποιητή Θεόδωρου Χριστόπουλου.