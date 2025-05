Η Βουλιαγμένη πρωταθλήτρια Ελλάδας * Οι οκτώ πατρινές στην Α1 * Ο Γιαννουρής στον ΝΟΠ

Με την Αθηνά Γιαννοπούλου να πετυχαίνει πέντε γκολ, η Βουλιαγμένη εκθρόνισε τον Ολυμπιακό, νικώντας τον με 12-11 στο Game 5 του Λαιμού και έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια.

Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και σκόραρε στην πρώτη της επίθεση με την Αγγελίδη από την περιφέρεια, ωστόσο ακολούθησε ένα τρίλεπτο με άστοχες επιθέσεις για αμφότερες τις ομάδες. Η Νίνου με δύο προσωπικά γκολ έφερε τούμπα το ματς (1-2, 4:30), με την Ξενάκη να διαμορφώνει στην παραπάνω το 2-2 του πρώτου οκταλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός βρήκε πρώτος δίχτυα, με την Πλευρίτου να κάνει το 3-2 έπειτα από διπλή αποβολή της Βουλιαγμένης, ενώ και πάλι στην παραπάνω η Τορνάρου έδωσε αέρα 2 τερμάτων για τις «ερυθρόλευκες». Η Γιούστρα έκανε το 4-3 μετά από ωραία κυκλοφορία (5:30), με τη Σάντα να κάνει το 5-3 στην κόντρα και τη Γιαννοπούλου να μειώνει για το 4-5 του ημιχρόνου. Καθοριστικές οι επεμβάσεις της Κοτσιώνη, που κράτησε σε χαμηλά επίπεδα τη διαφορά!

Ήταν να μην πάρει μπρος η Γιαννοπούλου, η οποία στο τρίτο οκτάλεπτο έκανε αδιανόητα πράγματα και ηγήθηκε της ανατροπής της Βουλιαγμένης, σκοράροντας και τα 4 γκολ! Ωστόσο με ένα υπέροχο γκολ της Πλευρίτου από την περιφέρεια και ένα της Σιούτη δευτερόλεπτα πριν το τέλος το τρίτου οκταλέπτου, ανέτρεψαν για τον Ολυμπιακό το εις βάρος του 8-7, με τις «ερυθρόλευκες» να πηγαίνουν προηγούμενες με σκορ 9-8 στην τελευταία περίοδο της χρονιάς.

Οι διακυμάνσεις: 1-0, 2-4, 5-5, 10-11, 12-11.

Οι τίτλοι στην Α1 πόλο γυναικών

Ολυμπιακός 15 (1995, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

Βουλιαγμένη 12 (1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2025)

Γλυφάδα 8 (1989, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008)

Εθνικός Πειραιώς 3 (1988, 1990, 1992)

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΕΣ ΣΤΗΝ Α1 - ΤΟΠ ΣΚΟΡΕΡΣ

Name CGA Team GOAL Played

ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 87 23

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 83 26

ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 77 28

ΕΛΛΗΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 67 27

ΣΑΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 65 28

Μαργαρίτα Μπιτσάκου GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 62 25

ANDREWS ABBY ELIZABETH AUS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 58 25

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΗΡΩ GRE Π.Α.Ο.Κ. 57 22

JOUSTRA KITTY LYNN NED Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 56 26

TURNER CECILY MAY GBR Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 56 27

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ GRE Α.Ε.Κ. 55 23

ΝΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 53 29

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 53 25

ΚΟΤΣΑΦΤΗ-ΑΠΕΡΓΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 53 21

KAWAGUICHI KAKO JPN Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 52 15

ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 52 22

ΚΡΑΣΣΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50 27

ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 48 25

ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 48 22

ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 47 24

ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 45 25

ΣΙΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 45 29

ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 45 27

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 44 28

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ-ΜΕΛΙΝΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 44 22

ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 42 20

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 42 23

ΜΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 42 24

ΚΩΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 41 19

ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ ΘΩΜΑΙΣ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 40 27

MARLETTA CLAUDIA ROBERTA ITA ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 40 13

MOOLHUIJZEN LOLA NED Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 39 15

ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΖΩΗ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 39 26

ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 39 28

INABA AKARI JPN Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 39 18

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 37 28

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 37 11

ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 36 28

ΦΟΥΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 36 26

RYBANSKA NATASA HUN ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 36 22

ΠΑΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 36 21

ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ ΕΥΤΣΑΘΙΑ ΝΕΦΕΛΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 35 27

Ντένια Κουρέτα GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 32 29

URA ERUNA JPN Π.Α.Ο.Κ. 32 11

MILICEVIC ANA SRB ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 31 23

ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 30 19

ΓΡΑΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GRE Π.Α.Ο.Κ. 30 22

ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 29 24

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 29 23

ΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 29 22

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 29 26

ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 28 25

ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 28 22

ΜΠΕΡΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 28 24

Ευδοκία Τσιμάρα GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 27 23

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE Α.Ε.Κ. 27 24

ARIMA YUMI JPN ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 26 12

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΟΥΤ ΑΜΑΛΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 26 29

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 25 27

ALLEN MALIA LEE USA ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 24 19

ΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 24 23

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ GRE Α.Ε.Κ. 24 23

ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE Α.Ε.Κ. 24 24

ΝΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 28

ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΟΛΓΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 24 24

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΦΟΙΒΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 23 22

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 22 26

Μαρίσα Ρακιντζή GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 22 26

ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΟΙΒΗ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 21 26

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21 27

ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ ΕΛΙΖΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21 24

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ GRE Α.Ε.Κ. 20 23

ΠΕΤΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ GRE Α.Ε.Κ. 20 17

Αφροδίτη Μπιτσάκου GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 20 25

ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 20 27

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 18 21

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18 23

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 18 7

ΓΚΙΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17 26

ΤΟΡΝΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 17 28

BANKS HANNAH MICHELLE RSA Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 17 9

ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16 22

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 16 22

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 16 25

ΚΑΙΑΦΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16 19

ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 16 24

ΚΑΣΣΑΡΗ ΜΥΡΤΩ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 15 24

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE Α.Ε.Κ. 15 21

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 15 16

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 15 22

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 15 21

ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 15 22

ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 15 24

ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 14 20

ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14 23

ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 14 24

ΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 14 23

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΣΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 14 23

ΚΑΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13 19

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13 23

ORLOVA VIKTORIA CAN Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12 12

ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 12 18

Αριάδνη Καραμπέτσου GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 12 6

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 11 24

ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11 25

MEGENS MAUD NED ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 11 5

ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 11 19

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11 24

ΚΑΚΑΙΔΗ ΡΑΦΑΕΛΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 10 20

TANKEEVA EKATERINA RUS Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10 7

ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10 23

ΚΟΝΤΟΝΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΝΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 10 9

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 9 18

ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 9 20

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 9 21

ΝΤΟΝΑ-ΤΣΙΑΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 8 20

ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8 23

ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8 22

ΠΑΤΕΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ GRE Α.Ε.Κ. 8 19

ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 8 21

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8 26

ΒΑΛΒΗ ΕΛΕΝΗ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7 13

ΦΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ GRE Α.Ε.Κ. 7 23

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ GRE Α.Ε.Κ. 7 24

ΥΦΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 24

ΖΛΑΤΟΥ ΖΩΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 6 15

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 6 22

ΜΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 6 22

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5 13

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 5 13

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5 23

ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 5 23

AMOROSA AMANDA ITA Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 2

BONELLO ABBY Π.Α.Ο.Κ. 4 22

ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4 7

ΕΛΜΙΣΙΑΝ ΕΛΕΝΗ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4 5

ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΘΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 4 5

ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΛΕΤΤΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 4 20

ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 4 10

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 4 13

ΜΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 4 6

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 4 3

ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ GRE Α.Ε.Κ. 4 13

ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΙΟΛΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 4 22

ΒΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 19

ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 3 26

ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3 16

ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΒΙΒΙΑΝ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GRE Π.Α.Ο.Κ. 3 18

ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 3 19

ΧΑΛΚΙΤΗ ΖΩΗ ΠΙΠΙΝΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3 21

ΦΛΩΡΟΥ ΦΛΩΡΕΝΙΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 2 18

ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 21

MCKEE KELLY BLAIR CAN Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 1

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 20

ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 8

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 2 1

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 2 21

ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 2 9

ΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 2 17

ΚΟΛΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ GRE Α.Ε.Κ. 2 4

HEATHER LEE XUAN HUI Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 3

ΑΔΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 27

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 1 8

ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 1 1

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΘΗ ΛΟΥΚΙΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 1 11

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 1 11

ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 1 4

ΧΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 4

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 7

ΧΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1 22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 1 14

ΛΙΟΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 1 15

ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1 2

ΠΛΟΥΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 16

ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 23

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΠΙΣ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 23

ΧΕΛΜΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΥΡΤΩ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 6

ΦΛΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 3

ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 8

ΓΛΥΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 11

ΚΡΙΜΙΖΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 12

ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΙΡΙΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 5

ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 22

ΣΙΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 5

ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 1

ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 8

ΚΡΑΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΑ GRE Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 23

ΜΠΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 3

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 6

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 13

ΝΤΙΩΝΙΑ ΑΝΝΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 1

ΧΑΒΡΕ ΕΛΠΙΔΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 8

ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 1

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 9

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 5

ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 22

ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 6

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 2

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 11

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 1

ΣΑΛΕΧ ΦΙΛΛΙΩ ΓΑΝΙΜΗ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 22

ΝΗΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 3

ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 2

ΧΡΗΣΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 4

ΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 3

ΧΙΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 18

ΣΑΚΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 2

ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 21

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 1

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ GRE Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 0 1

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 11

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ GRE Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 0 8

Κατερίνα Ζαφειράκη GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 24

ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 22

ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 9

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ GRE Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 21

ΛΕΚΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 0 7

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 0 1

ΣΙΜΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 0 4

ΚΑΡΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0 26

ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0 22

ΛΟΥΠΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0 6

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0 17

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 3

ΧΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 3

ΣΥΚΑ-ΛΕΡΙΩΤΗ ΕΛΠΙΣ GRE Π.Α.Ο.Κ. 0 7

ΒΟΥΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 6

GANGL EDINA HUN ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 20

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 6

ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 1

RYCRAW MIA MARI FRA ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0 26

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0 1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0 15

ΚΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0 26

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 0 23

ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΑΛΕΞΙΑ GRE ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. 0 1

ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 0 5

Αναστασία Μπεκρή GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 0 24

ΒΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 0 6

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 0 1

ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 0 1

ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 2

WILLIAMS ISABEL REILLY USA Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 25

ΤΖΟΥΡΚΑ ΑΛΕΞΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. 0 21

ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 1

ΠΙΟΒΑΝ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 2

ΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 28

ΜΑΡΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ GRE Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 12

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΑ GRE Α.Ε.Κ. 0 24

ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRE Α.Ε.Κ. 0 24