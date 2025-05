Love Stories Under The Stars: Αφιέρωμα στον έρωτα στο Cine Paris - Έναρξη με τα "Καλύτερα μας Χρόνια"

Το Cinobo, η επιτυχημένη Ελληνική streaming πλατφόρμα, επέλεξε για αυτό το καλοκαίρι τις πιο δυνατές κινηματογραφικές ερωτικές ιστορίες στην ιστορία του σινεμά, για να τις παρουσιάζσει αποκλειστικά στο εμβληματικό Cine Paris στην οδό Κυδαθηναίων στην Πλάκα.

Ο λόγος για το αφιέρωμα Love Stories Under The Stars που θα πλαισιώσει το θερινό πρόγραμμα του ιστορικού σινεμά, με 13 ερωτικές ιστορίες από όλες τις εποχές του κινηματογράφου.

Από την Πέμπτη 29 Μαΐου έως & τις 11 Ιουνίου 2025, ξεκινάει ένα ρομαντικό κινηματογραφικό ταξίδι κάτω από τα αστέρια, που θα περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα.

Το Love Stories Under the Stars αναδεικνύει τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις – παθιασμένος, ανέφικτος, τρυφερός, ταραχώδης, διαχρονικός. Για 2 εβδομάδες, 13 διαχρονικά κινηματογραφικά ρομάντζα ξετυλίγονται με φόντο την Ακρόπολη, μια εμπειρία που συνδυάζει την κινηματογραφική μαγεία με τη έναστρο αθηναϊκό ουρανό.

Η έναρξη όπως είδαμε, την Πέμπτη 29-5 γίνεται με δύο πολύ όμορφες κατά γενική ομολογία, ταινίες.

Στις 21.00 θα προβληθεί η ταινία "Τα Καλύτερα μας Χρόνια - Τhe Way We Were", του στούντιο της Columbia, Αμερικανικής παραγωγής 1973, σε σκηνοθεσία του αξέχαστου Σίντνει Πόλακ.

Το φιλμ κατέκτησε τα βραβεία Όσκαρ μουσικής (δράμα) και τραγουδιού (The Way We Were) του Μάρβιν Χάμλις ενώ ήταν & υποψήφιο για τον καλύτερο α’ γυναικείο ρόλο (Barbra Streisand), φωτογραφία, σκηνικά και κοστούμια.

Η Κέιτι (Μπάρμπρα Στρέιζαντ) μια ιδεαλίστρια, πολιτικά ενεργή γυναίκα με αριστερές πεποιθήσεις και ο Χάμπελ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), ένας γοητευτικός, άνετος συγγραφέας που ζει μια πιο ανέμελη ζωή, γνωρίζονται στο πανεπιστήμιο τη δεκαετία του '30 και ερωτεύονται παρά τις διαφορές τους. Οι βαθιές ιδεολογικές διαφορές και οι διαφορετικοί τρόποι ζωής τους, δοκιμάζουν τη σχέση τους. Η Κέιτι παραμένει πιστή στις πολιτικές της αξίες, ενώ ο Χάμπελ αποζητά ηρεμία και αποδοχή, ακόμα και με συμβιβασμούς.

Η αγάπη μπορεί να είναι αυθεντική και δυνατή, αλλά δύναται να μη φέρει τα εχέγγυα για να γεφυρώσει μεγάλες αξιακές διαφορές και ανομοιόμορφους χαρακτήρες

Η ταινία είναι ιδιαίτερα γνωστή για το ομώνυμο τραγούδι "The Way We Were", που ερμηνεύει με πολύ συναίσθημα η Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Το τραγούδι σε στίχους της Μέριλιν και του Άλαν Μπέργκμαν έγινε τεράστια επιτυχία και παραμένει κλασικό μέχρι σήμερα.

Γλώσσα: αγγλικά · Υπότιτλοι: ελληνικοί.

Διάρκεια: 118 λεπτά.