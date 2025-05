Ραψωδία της Τσέλσι, 4-1 την Μπέτις, έγινε η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που έχει κατακτήσει και τα 6 διεθνή τρόπαια!!

Nicolas Jackson puts Chelsea in to the lead against Real Betis. Photograph: Kacper Pempel/Reuters