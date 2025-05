Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών: Φοιτητικό Bazaar Βιβλίου, ομιλίες και εκδηλώσεις

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με σπουδαίες εκδηλώσεις και ημερίδες να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

"Φοιτητικό Bazaar Βιβλίου | 15–31 Μαΐου 2025

Ελάτε με το πάσο σας να γνωριστούμε!

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, με το νέο εμπλουτισμένο και ανανεωμένο επιστημονικά εκδοτικό τους πρόγραμμα, στηρίζουν έμπρακτα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών και τους ενθαρρύνουν να γνωριστούμε καλύτερα, προσφέροντας έκπτωση σε όλους τους τίτλους 50% στο Φοιτητικό Βazaar βιβλίου μας, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη 15 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 31 Μαΐου.

Μαζί με κάθε αγορά μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν τον νέο κατάλογο των εκδόσεων, το νέο ενημερωτικό μας δελτίο με νέες κυκλοφορίες και εκδηλώσεις, καθώς επίσης και ένα φοιτητικό σημειωματάριο.

Θα μας βρείτε στον πρώτο όροφο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κ. Κωστοπούλου για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 2610. 969649, ενώ περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας.

Μη χάσετε αυτή τη γιορτή βιβλίου που οργανώθηκε για κάθε έναν και κάθε μία από εσάς!

Ελάτε να γνωριστούμε, να σας ακούσουμε, να μοιραστούμε απόψεις και να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς της κοινότητας που προσφέρει η εμπειρία σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σας περιμένουμε!

https://publications.upatras.gr , [email protected] ,

https://www.facebook.com/publications.upatras

Νέο Ενημερωτικό Δελτίο | Άνοιξη 2025 : https://publications.upatras.gr/el/announces/175

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Ενίσχυση Δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας υποστήριξε οικονομικά τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών του Ιδρύματος σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Η δράση αφορά τη δημοσίευση σε περιοδικά υψηλού κύρους και είναι επιπρόσθετη των προγραμμάτων του ΣΕΑΒ, σε τίτλους που οι συμφωνίες του δεν καλύπτουν.

Το 2024 ο ΕΛΚΕ χρηματοδότησε 73 εργασίες, συνολικής δαπάνης 170.000 Ευρώ. Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων ήταν ερευνητικά άρθρα (research articles) και άρθρα επισκόπησης (review articles) και δημοσιεύθηκαν κατά κύριο λόγο σε χρυσά περιοδικά. Οι MDPI, Elsevier, SpringerNature, BMC και IEEE ήταν οι πέντε πρώτοι εκδοτικοί οίκοι που δημοσίευσαν τις περισσότερες εργασίες, οι οποίες προήλθαν από 24 Τμήματα από όλες τις Σχολές του Ιδρύματος.

Τα τέσσερα χρόνια της δράσης έχουν υποστηριχθεί 223 επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνολικής δαπάνης 480.000 Ευρώ.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την επικαιροποίηση των προϋποθέσεων, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://research.upatras.gr/openaccess/

----------------------------------------------------------------------------------------------

5th Patras Shoulder Course | 23-24 Μαΐου 2025

Το επιστημονικό πρόγραμμα καθώς και λοιπές σημαντικές πληροφορίες για το 5th Patras Shoulder Course μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/5th-patras-shoulder-course-23-24-maiou-2025/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωσυναντήσεις: Ομιλία του Καθ. Chris Townsend (Παν/μιο Stavanger) | Παρασκευή 23.05.2025 | 12:00

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Γεωσυνάντηση της Παρασκευής 23.05.2025, στο πλαίσιο του θεσμού των Γεωσυναντήσεων του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/notices-gr/2154-chris-townsend-stavanger-

23-05-12-00

----------------------------------------------------------------------------------------------

Συμπόσιο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας Απόστολου Καρπόζηλου | 23.05.2025

Το Διεθνές Συμπόσιο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας Απόστολου Καρπόζηλου με θέμα “Νέες προσεγγίσεις στο έργο των Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 (9.00-18.00) στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/nees- prosengiseis-sto-ergo-ton-vyzantinon-istorikon-kai-chronografon-23-05-2025/

Η φωτογραφία του Ομότιμου Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας Απόστολου Καρπόζηλου είναι από την Τελετή Αναγόρευσης του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση σε Συμμετοχική Δράση του Ευρωπαϊκού Έργου Minority Report | 26.05.2025

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 Minority Report, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια σημαντική δράση με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Η δράση αυτή θα λάβει χώρα την Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 στις ακόλουθες τοποθεσίες και ώρες: 10:00 – 12:00: Πάρκο Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πατρών 13:30 – 16:00: Στοά ΑΒ Βασιλόπουλος (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών & Αμερικής)

Η παραπάνω δράση απευθύνεται σε φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενους και πολίτες κάθε ηλικίας και περιλαμβάνει σύντομες συζητήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες που εστιάζουν:

1. Στις καθημερινές μας συνήθειες και πώς αυτές σχετίζονται με την έκθεσή μας σε κινδύνους όπως πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς.

2. Στα χαρακτηριστικά των κτιρίων που κατοικούμε και χρησιμοποιούμε.

3. Στην αντίληψη και αξιολόγηση κρίσιμων υποδομών (νοσοκομεία, σχολεία, γέφυρες

κ.ά.).

Μέσα από τη συμμετοχή όλων, θα διαμορφωθεί μια ψηφιακή, ανθρωποκεντρική πλατφόρμα, που θα αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δίδυμα, για την πρόβλεψη και διαχείριση κρίσεων σε αστικά περιβάλλοντα.

Η φωνή σας έχει σημασία — βοηθήστε την Ομάδα του Έργου Minority Report να σχεδιάσει πόλεις πιο ανθεκτικές και ασφαλείς για όλους.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερίδα "Πέρα από την μάσκα: Ο πολυσύνθετος Ρόλος του Πατρινού Καρναβαλιού στην Τοπική Οικονομία και Κοινωνία" | 26.05.2025 | 18:00

----------------------------------------------------------------------------------------------

Πράσινες Πόλεις: Βιωσιμότητα & Ανθεκτικότητα Κτηρίων | 27/05/2025

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και για το πρόγραμμα των ομιλιών, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prasines-poleis- viosimotita-anthektikotita-ktirion-27-05-2025/

Line – UP του 3ου UP Fm Festival από τον UP Fm 103,7 , Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών | 29-30.05.2025

Μείνετε συντονισμένοι στον UP Fm, Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών στους 103,7 μεγάκυκλους των ερτζιανών για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Σταθμού https://upfm.upatras.gr/ .

Μείνετε συντονισμένοι!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Απολογισμός της Επετειακής Παραδοσιακής Μουσικοχορευτικής Εκδήλωσης του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου με τίτλο «30 Χορούς Χορεύουμε– 30 Τραγούδια Λέμε»

Συγκινητική η μεγαλειώδης παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2025» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το μεγάλο αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών πλημμύρισε από κόσμο, συγκίνηση, παραδοσιακούς ήχους και χορούς, στην επετειακή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.), που διοργανώθηκε με αφορμή τα 30 χρόνια συνεχούς πολιτιστικής συνεισφοράς του Συλλόγου και με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Με τη συμμετοχή 200 χορευτών και χορευτριών – φοιτητριών, φοιτητών, εργαζομένων, παιδιών εργαζομένων και φίλων του Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π. – η σκηνή μετατράπηκε σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στις γωνιές της Ελλάδας. Από την Κρήτη και τον Μωριά, μέχρι τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τους Έλληνες πρόσφυγες, παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί, μουσικές και τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική παράδοση συνεχίζει να ζει και να εξελίσσεται μέσα από τους ανθρώπους της.

Η ορχήστρα των εννέα εξαιρετικών μουσικών που συνόδευσε την εκδήλωση χάρισε αυθεντικό χρώμα και συγκίνηση: Α. Χατζηανδρέας (κλαρίνο, γκάιντα, τσαμπούνα), Τ. Γουσέτης (βιολί), Ε. Παπαπροκοπίου (λαούτο, τραγούδι), Α. Χατζημικές (κρουστά), Π. Αλιώπης (τρομπέτα), Θ. Σαμπάνης (ακορντεόν), Χ. Ζωϊδάκης (λύρα-Κρήτη, τραγούδι), Α. Ευθυμιόπουλος (λαούτο-Κρήτη), Δ. Ανεστοπούλου (λαούτο-Κρήτη). Ιδιαίτερες στιγμές ήταν αυτές που οι χορευτές και οι χορεύτριες τραγουδούσαν επί σκηνής αλλά και έπαιζαν με τα μουσικά τους όργανα τα ίδια τα μέλη της χορευτικής ομάδας, μικρότερης και μεγαλύτερης σχολικής ηλικίας, παρουσιάζοντας την αξία της ενασχόλησης με τη μουσική, τον χορό και το τραγούδι από μικρή ηλικία.

Επίσης, ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συγκινητική έκπληξη προς τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου, κ. Γρηγόριο Μικρώνη, από παλαιότερους/ες χορευτές/ριες που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να τιμήσουν τα 30 χρόνια διδασκαλίας, προσφοράς και αγάπης του προς τον παραδοσιακό χορό.

Η βραδιά ξεκίνησε με το άκουσμα του χαιρετισμού της προέδρου του Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π. κας Ευσταθίας Ηλιοπούλου που απουσίαζε για προσωπικούς λόγους, όπου σημειώθηκε η αξία και η σημασία τέτοιων δράσεων που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τους χορηγούς, τους φίλους, και αγκαλιάζονται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή. Ευχαρίστησε θερμά για τη συνεισφορά του τον χοροδιδάσκαλο και μέλος Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γρηγόριο Μικρώνη καθώς και τον Νικόλαο Χρόνη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής, επίσης χοροδιδάσκαλο του Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π. που από τη φετινή χρονιά υποστηρίζει κι αυτός το διδακτικό και καλλιτεχνικό έργο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες:

1. Στην κα Ελένη Αλμπάνη, Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διαχρονική στήριξη όλων των Επιτροπών Πολιτιστικής Ανάπτυξης στον Πανεπιστημιακό Πολιτισμό και στον Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.

2. Στον κ. Γρηγόριο Φαρμακόπουλο, ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου, που ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.

3. Στην Αντιδήμαρχο Παιδείας κα Αικατερίνη Σίμου για τη διάθεση σχολικών χώρων για πρόβες.

Ευχαριστίες εκφράστηκαν:

1. Στη συντονίστρια της βραδιάς κα Μελιώ Κατσιφάρα.

2. Στην ομάδα τεχνικής, ηχητικής και φωτιστικής υποστήριξης (κ. Γαβριήλ Καμάρη και τους συνεργάτες, κ. Γεώργιο Δημητρακόπουλο και Νίκο Αναγνωστόπουλο).

3. Στη φοιτήτρια Ναταλία Κάτσικα-Δανοπούλου (δημιουργία αφίσας), στον φοιτητή Γιάννη Κορόγιαννο (δημιουργία προβολών), και στη Coca-Cola 3Ε (χορηγία νερών).

4. Στους χορηγούς επικοινωνίας: "Πελοπόννησος", pelop.gr, "Peloponnisos FM 103.9" και "Λύχνος TV".

5. Στον κ. Κωνσταντίνο Βουγά για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

6. Στις διευθύνσεις των σχολείων 1ου και 6ου Γυμνασίου Πατρών που φιλοξενούν τις πρόβες.

Ο Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π. συνεχίζει με πάθος, συνέπεια και όραμα, να ενώνει γενιές με τη γλώσσα της παράδοσης, μέσα από το βίωμα του χορού, της μουσικής και της συλλογικότητας. Τριάντα χρόνια... κι ο χορός συνεχίζεται!

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/epeteiaki-mousikochoreftiki-ekdilosi-syllogou-ellinikon-

paradosiakon-choron-panepistimiou-patron/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερίδα Παγκόσμιας Ημέρας Θυρεοειδούς (WTD) | Κυριακή 25 Μαΐου 2025 |11:00-14:00

---------------------------------------------------------------------------------------------

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

