New York Times: Τα 7 «κλειδιά» της επιτυχίας στη Eurovision - Η αναφορά στο «My Number One»

2. Τραγούδα στα αγγλικά

Από το 1999, που άλλαξαν οι κανόνες της Eurovision και δεν απαιτείται πλέον το τραγούδι να είναι στη γλώσσα της χώρας, η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί.

Από τους 24 νικητές, οι 18 τραγούδησαν εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και άλλοι 2 συνδύασαν αγγλικά με τη μητρική τους γλώσσα.

Η Ρουσλάνα, που κέρδισε για την Ουκρανία το 2004 την 1η θέση με το «Wild Dances», ξεκίνησε τραγουδώντας στα αγγλικά: «Θέλω να με θέλεις καθώς χορεύω / Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω» (I want you to want me as I dance / Round and round and round), προτού περάσει στα ουκρανικά.