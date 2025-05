Εστίαση: Επέλαση νέων αλυσίδων street food στην Ελλάδα

Υπάρχει μια νέα γενιά με αυξανόμενη αγοραστική δύναμη και όρεξη για φαγητό έξω: η Γενιά Z. Γεννημένοι μεταξύ 1996 και 2012, οι Gen Z-ers δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις,˙τις καθορίζουν, διαμορφώνοντας όχι μόνο τα μενού των αλυσίδων fast food, αλλά και τις αποφάσεις ισχυρών επενδυτικών κεφαλαίων.

Με... ευαγγέλιο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Instagram, εκτιμούν τη διαφάνεια στα συστατικά, τις καινοτόμες εμπειρίες γεύσεων –αλλά ταυτόχρονα και τα νοσταλγικά μενού–, καθώς και τα φαγητά που ταιριάζουν στον γρήγορο, ψηφιακά συνδεδεμένο τρόπο ζωής τους.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι καθιερωμένοι παίκτες όπως η Vivartia (Goody’s) και η Γρηγόρης επενδύουν στο street food, μια αναδυόμενη παγκόσμια τάση στον κλάδο του γρήγορου φαγητού, τη στιγμή που πολυεθνικές αλυσίδες εστίασης επιστρέφουν στην ελληνική αγορά ή έρχονται για πρώτη φορά, προσδοκώντας να αποκομίσουν υπεραξίες. Όχι βεβαίως μόνο από το γηγενές νεανικό κοινό, αλλά και από το "εισαγόμενο", αφού οι αυξημένες τουριστικές ροές έχουν καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις τους.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης το έτος 2024 ανήλθε σε 10,12 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2023, χρονιά κατά την οποία είχε ανέλθει σε 9,89 δισ. ευρώ.

Μεξικό και Αγγλία

Μετά την Pizza Hut, που επανήλθε στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στον χώρο όπου στεγαζόταν το ιστορικό καφέ "Λέντζος" στο Παγκράτι, ο κυπριακός όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Ltd λανσάρει στην ελληνική αγορά και τη διεθνή αλυσίδα Jamie Oliver Kitchen, που ανοίγει το πρώτο της εστιατόριο στο Golden Hall στο Μαρούσι μέσα στον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πλάνο ανάπτυξης της Pizza Hut στην εγχώρια αγορά, πληροφορίες αναφέρουν πως είναι άμεσα εξαρτώμενο από την απόδοση των καταστημάτων, σε κάθε περίπτωση όμως έχει γίνει σχεδιασμός για το 2025 και το 2026 σε συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο Yum! Brands.

Αυτή τη στιγμή ο όμιλος PHC διαχειρίζεται περίπου 120 εστιατόρια σε Ελλάδα και Κύπρο. Συγκεκριμένα, στην κυπριακή αγορά εκπροσωπεί τα διεθνή σήματα Pizza Hut, KFC, Taco Bell, wagamama, caffe nero, Burger King, Jamie’s Italian, Jamie Oliver Kitchen και Paul, ενώ στην ελληνική το wagamama και την Pizza Hut και οσονούπω και το brand Jamie Oliver Kitchen.

Τα εστιατόρια Wagamama, με κουζίνα ασιατικής επιρροής, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία, μετράνε ήδη τρία σημεία στην Αττική: σε Κηφισιά, Golden Hall και στη συμβολή των οδών Αιόλου και Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φορά που οι Έλληνες –και συγκεκριμένα οι Αθηναίοι– έφαγαν Pizza Hut ήταν το 1989, όταν η Food Plus, ως franchisee της YUM! Brands Inc., άνοιξε την πρώτη ομώνυμη πιτσαρία στο Κεφαλάρι, στην Κηφισιά, ενώ το καλοκαίρι του 2020 ανακοινώθηκε το κλείσιμο των τελευταίων καταστημάτων.

Πάντως η Food Plus, ως franchisee της YUM! Brands Inc., ανέλαβε τη διαχείριση των καταστημάτων Taco Bell στην Ελλάδα, με στόχο της διοίκησης να προσθέτει κάθε χρονιά στο δίκτυο της Tex-Mex αλυσίδας περίπου 4-5 καταστήματα. Το πρώτο κατάστημα Taco Bell θα κάνει ντεμπούτο στην Αθήνα μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα στο κέντρο της Αθήνας.

Αναπτύσσεται η Jackaroo

Η Vivartia, που έκανε το μεγάλο comeback στην κερδοφορία το 2023, με τον κλάδο της εστίασης να εμφανίζει –για δεύτερη χρονιά– τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, πριν από έναν μήνα απέκτησε το 60% της Jackaroo, της δημοφιλούς αλυσίδας με έμφαση στο "original" αμερικανικό street food, την οποία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης το 2018, ξεκινώντας από ένα κατάστημα στον Πειραιά. Η Vivartia επένδυσε περί τα 10 εκατ. ευρώ σε αυτή την εξαγορά, θέλοντας να προσεγγίσει το νεανικό κοινό (ηλικίες 15-25 ετών). Μάλιστα, ο όμιλος επενδύει και οργανικά στο street food, λανσάροντας πριν από λίγους μήνες το πρώτο κατάστημα La Pasteria Urban στο Μαρούσι, που φέρνει την αυθεντική γεύση της Ιταλίας… on the go.

Ο Μιχάλης Ματζουράνης παραμένει μέτοχος στην Jackaroo, διατηρώντας το 40% της αλυσίδας, καθώς και τη διοίκηση, ενώ στις 15 Μαΐου η αλυσίδα θα ανοίξει το έκτο της κατάστημα, στην Αγία Παρασκευή, διαθέτοντας ήδη πέντε σημεία στην Αττική (δύο στον Πειραιά και από ένα σε Φωκίωνος Νέγρη, Νέο Κόσμο και Περιστέρι).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Vivartia περιλαμβάνεται το άνοιγμα τουλάχιστον ακόμα δύο καταστημάτων, εκ των οποίων το ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Και ο Βλάσης Γεωργάτος

Στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 15% της Mailo’s the Pasta Project, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική συμμετοχή του στο 35%, προχώρησε ο όμιλος VG Holding του Βλάσση Γεωργάτου, γνωστού από την αλυσίδα Γρηγόρης ΑΒΕΕ.

Η νέα αυτή κίνηση της VG Hodling έρχεται λίγους μήνες μετά την αρχική απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Mailo’s, σε άσκηση δικαιώματος αγοράς επιπλέον ποσοστού που προβλεπόταν από την αρχική συμφωνία. Η εταιρεία συμμετοχών είχε αποκτήσει το 20% της Mailo’s έναντι 4 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση της συνεργασίας αντανακλά τη σταθερή εμπιστοσύνη ενός μεγάλου ομίλου στο όραμα του brand, το αναπτυξιακό του μοντέλο και τη δυναμική που έχει χτίσει στην αγορά.

Η αξία αποτίμησης του 100% της Mailo’s, που το 2024 κατέγραψε κύκλο εργασιών 4,788 εκατ. ευρώ (αυξημένο κατά 31,7% σε σχέση με τα 3,637 εκατ. ευρώ του 2023), κυμαινόταν τότε μεταξύ 18,035 και 20,548 εκατ. ευρώ, με μέση αποτίμηση τα 19,236 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Deloitte.

