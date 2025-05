Η «Προσμονή» του Πατρινού συνθέτη Νίκου Δημογιάννη- Ακούστε το

«Προσμονή» είναι τίτλος του νέου μουσικού κομματιού του γνωστού Πατρινού συνθέτη Νίκου Δημογιάννη.

Πρόκειται για ένα ορχηστρικό κομμάτι στο οποίο πέρα από τη μουσική σύνθεση ο Νίκος Δημογιάννης έχει κάνει και παραγωγή ήχου, μίξη, Mastering. Ο Νίκος Δημογιάννης γεννήθηκε το 1970 στην Κέρκυρα. Eπιτυχών στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά μη αποφοιτήσας, σπούδασε ανώτερα θεωρητικά (σύνθεση: Α' Βραβείο), πιάνο (δίπλωμα: Β' Βραβείο). Μαθήτευσε στο διακεκριμένο πιανίστα Valery Sagaidatchny.

Έχει συνεργαστεί ως μαέστρος και ενορχηστρωτής με τις ορχήστρες:

“REGENSBURG”, “YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA BUXTEHUDE”, "PUCHHEIMER JUDEND KAMMER ORCHESTER" και με τη μεγάλη χορωδία και ορχήστρα «SINGAKADEMIE NIEDERSACHEN» κατά την παρουσίαση του «CANTO GENERAL» (Μίκη Θεοδωράκη-P.Neruda).

Το 2006 εργάστηκε στην καλλιτεχνική διεύθυνση και οργανωτική επιτροπή του Α' Διεθνούς Συμποσίου Χορωδιακής Μουσικής, υπό την αιγίδα της “Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάτρα 2006”.

Συνθετικό έργο:

“Αντιφέγγισμα” (κύκλος τραγουδιού για φωνή και πιάνο)

”7 Variations and Fugue on a theme by N. Rota” (piano)

“Παραλλαγές και Φούγκα σ’ ένα θέμα του Γ. Παπαϊωάννου” (piano)

“ΙΡΙΣ - ΕΡΙΣ” (έγχορδα)

Mουσική για θεατρικές παραστάσεις, σύγχρονο χοροθέατρο,θέατρο σκιών.

Συνεργάστηκε με τον Ελληνικό Σύλλογο της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου (θέατρο κολλεγίου Αθηνών).

Μουσική για 2 ταινίες μικρού μήκους: "Το κάστρο με τις μάσκες"(Φεστιβάλ Δράμας) & "If all kids"(Γερμανικής παραγωγής -2017) ''Cefalù Film Festival Pino Scicolone"2018.

Παρουσιάζει στο Μόναχο (Evangelische Akademie Tutzing - 2018) πιανιστικές επεξεργασίες που συνέθεσε πάνω σε τραγούδια & μουσικά θέματα του Μίκη Θεοδωράκη. ("für MIKIS THEODORAKIS " - solo piano)

Ως καλλιτεχνικός διευθυντής, μαέστρος και ενορχηστρωτής της “Πατραϊκής Μαντολινάτας & Μικτής Χορωδίας”(2004-2014), παρουσίασε πρωτότυπα θεματικά αφιερώματα (Μ.Χατζιδάκι, μουσική από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, "Ελαφρό" Ελληνικό Τραγούδι, «Νέο Κύμα», «το Ρεμπέτικο στη Συμφωνική Μαντολινάτα», με το καινοτόμο σχήμα της συμφωνικής μαντολινάτας (Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας),έχοντας αποσπάσει ευνοϊκές κριτικές από Έλληνες συνθέτες για τα εν λόγω αφιερώματα (Μίμης Πλέσσας, Σταμάτης Σπανουδάκης, Διονύσης Σαββόπουλος. Νότης Μαυρουδής...)

Έχει συνεργαστεί με τη "Στέγη Ελληνικών Χορωδιών” (Μέγαρο μουσικής Αθηνών) και τη Χορωδία "ΑΝΤΗΧΩ"(αφιερώματα στον μελοποιημένο ποιητή Νίκο Καββαδία και στις ROCK Μπαλάντες (Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας )

Είναι καθηγητής μουσικής στην Α/θμια Εκπ/ση από το 1994.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε ημερίδες και στο Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας, με θέματα σχετικά με τη μουσική στην εκπαίδευση.Στα πλαίσια του θεσμού “International Music Festival for Youth – Eu Japan Fest” συμμετείχε με τη παιδική χορωδία του 8ου Δημ. Σχολείου Πάτρας στην έναρξη της Ευρωπαϊκής Περιοδείας της Kitami Jr. Jazz Band- Shiina Jazz Trio.Έχει λάβει μέρος ως εκπαιδευτής στο “European Project LLP Grundtvig Workshop” ( 2010 – 2011).

Συνεργάστηκε με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση στο project: "Monologues across the Aegean Sea"(festivals on International Action Day on 21 March 2017) IDEA (International Drama & Theatre Education Association)

25 years celebrations, Lisbon 11-12/7/2017. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, 68 σχολεία, 1150 μαθητές, 124 καθηγητές.)

Δισκογραφία:

"ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ" (The February 2016 Akademia Music Awards)

"¨ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ"

"ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ"