Evi Grintela: «Sea Poetry» με πατρινή υπογραφή και ολοκαίνουρια θαλασσινά patterns

Το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει τη σειρά Sea Poetry , πιστή στις θηλυκές, new retro σιλουέτες που αγαπάμε, με σκηνικό τη νησιωτική Ελλάδα. Και είναι από τις φορές που τα φορέματά της συνδέονται περισσότερο από ποτέ με τη θάλασσα αλλά και «το παιδί που κρύβουμε μέσα μας». Δεν περιορίζεται στα ναυτικά ριγέ- που παραμένουν δυναμικά στο lookbook- αλλά σε καινούρια μοτίβα με κοχύλια, κοράλλια, σωσίβια, άγκυρες, καραβάκια κ.α. Εμπνέεται από τον κόσμο του βυθού και την ειδυλλιακή καλοκαιρινή φύση. Τα μοναδικά patterns έχουν βάση το λευκό και εναλλάσσονται συνδυαστικά μπλε, κόκκινο, μπεζ .

Δείτε τις εικόνες, όλα τα must have pieces φοριούνται πανεύκολα all day long.

Ειδήσεις Τώρα

Tα μαγιό που θέλουμε τώρα! Πολλά καφέ, sporty, ντραπέ αλλά και boho στολίδια

Κιμ Καρντάσιαν: Το πανάκριβο λέιζερ που κάνει λίφτινγκ εν όψει του Met Gala

Μιλάνο: Η couture πλευρά του Giorgio Armani γιορτάζει 20ετία με μεγαλοπρεπή έκθεση