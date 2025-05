Οι μεγάλες ξένες συναυλίες του καλοκαιριού στην Αθήνα: Κάιλι Μινόγκ, Νταϊάνα Ρος, Green Day

Τα μεγάλα ξένα live του καλοκαιριού στην Αθήνα

Μόλις ένας μήνας μάς χωρίζει από την πανηγυρική έναρξη του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού το πρόγραμμα του οποίου περιλαμβάνει αρκετές μεγάλες συναυλίες δημοφιλών ξένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Από ποπ σταρ που κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στη χώρα μας μέχρι παγκόσμια ροκ είδωλα που συνεχίζουν να ροκάρουν κι ας βρίσκονται πλέον σε μια κάποια ηλικία, κι από μεγάλες διαχρονικές φωνές της παγκόσμιας δισκογραφίας, μέχρι νεότερες μπάντες που έχουν κερδίσει το διεθνές κοινό θα βρεθούν στην Ελλάδα – κυρίως στην Αθήνα – για να μεθύσουν το εγχώριο κοινό με το ακαταμάχητο νέκταρ της μουσικής και την ένταση της συναυλιακής ατμόσφαιρας. Green Day - 6 Ιουλίου, ΟΑΚΑ

Ένα μεγάλο απωθημένο πολλών θα ικανοποιηθεί, επιτέλους, με την παρθενική εμφάνιση στην Αθήνα των Green Day, της θρυλικής αμερικάνικης μπάντας που έχει γράψει μουσική ιστορία, τροφοδοτώντας το παγκόσμιο ρεπερτόριο με μεγάλες δυνατά punk rock κομμάτια, πουλώντας πάνω από 85.000.000 δίσκους και αποσπώντας πλήθος βραβείων μεταξύ των οποίων και πέντε Γκράμι. Η επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια του Eject Festival θα έχει, αναμφιβήτητα, τη δική τους υπογραφή.

Kylie Minogue - 18 Ιουλίου, Πλατεία Νερού

Μια μικροσκοπική σταρ – φαινόμενο, που έχει καταφέρει να παραμένει στην αφρόκρεμα της ποπ σκηνής εδώ και δεκαετίες, η Kylie Minogue, έρχεται στη σκηνή Release Athens για να μάς ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της, παλιές και νεότερες, και να μάς εντυπωσιάσει με την σκηνική της παρουσία. Η Αυστραλή τραγουδίστρια μπορεί δικαιωματικά να καυχιέται πως βρίσκεται ανάμεσα στα πιο ανθεκτικά ποπ είδωλα καθώς από την δεκαετία του ‘80 μέχρι σήμερα συνεχίζει ακάθεκτη να ηχογραφεί δίσκους, να κάνει παγκόσμιες περιοδείες και να ανανεώνει το κοινό της. Με πωλήσεις άλμπουμ που ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια, μεγάλες επιτυχίες, από τα νοσταλγικά «I Should Be So Lucky» και «The Loco-Motion» μέχρι το πιο πρόσφατο « Can’t Get You Out Of My Head», η Κάιλι Μινόγκ αποτελεί μια δυνατή και σταθερή μουσική αξία.

Diana Ross - 16 Ιουλίου, Καλλιμάρμαρο

«Endless Love», «Upside down», «When you tell me that you love me »…: Αυτά είναι κάποια μόνον από τα εκατοντάδες πασίγνωστα τραγούδια που σφράγισε ανεξίτηλα με την υπέροχη φωνή της η μεγάλη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Από τις πιο εμπορικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, με πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, πολυβραβευμένη και εξαιρετικά επιδραστική, καθώς πάνω στα βήματά της πάτησαν δεκάδες νεότεροι καλλιτέχνες, η Νταϊάνα Ρος, παρά τα 80 της χρόνια, συνεχίζει να «γεμίζει» τη σκηνή και να συνεπαίρνει το απανταχού κοινό της. Το φετινό καλοκαίρι ήρθε και η σειρά της Αθήνας για την φιλοξενήσει σε μια μεγάλη συναυλία την οποία θα ανοίξει η δική μας Έλενα Παπαρίζου.

Tom Jones - 21 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

To «κάλιο αργά παρά ποτέ» ισχύει και στην περίπτωση του Tom Jones ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για συναυλία. Όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε, το περσινό καλοκαίρι, στην πρώτη ζωντανή εμφάνισή του σε ελληνικό έδαφος, στο Sani Festival στη Χαλκιδική, διαπιστώσαμε πως ο θρυλικός τραγουδιστής μεγάλων επιτυχιών, όπως τα «Sex Bomb», «What's New Pussycat?», «Delilah» κ.α., παραμένει φωνητικά ακμαίος στα 85 του χρόνια και κουβαλά αυτή τη δύναμη των μεγάλων σταρ που δεν έχουν ηλικία.

Alice Cooper - 11 Ιουλίου, Terra Vibe, Μαλακάσα

Στην κατηγορία των αειθαλών σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ανήκει και ο θρυλικός Alice Cooper ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα, τρία χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη, προσκεκλημένος του Rockwave Festival αυτή τη φορά, για να τραγουδήσει μαζί με το ελληνικό κοινό τους σκληρούς ροκ ύμνους του, όπως τα «Poison», «Welcome to My Nightmare», « Bed of Nails» και « Hey Stoopid» κ.α. Ο «νονός του σοκ ροκ», όπως εδώ και δεκαετίες τον αποκαλούν, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο της παγκόσμιας ροκ ιστορίας γι΄ αυτό και να τον παρακολουθεί κανείς live αποτελεί, αναμφισβήτητα, μια ξεχωριστή εμπειρία.

Stranglers - Ηρώδειο, 23 Ιουνίου

Με μια μυθική καριέρα περίπου 50 ετών, με τον δικό τους ξεχωριστό, απολύτως αναγνωρίσιμο ήχο, οι Stranglers έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Από τα κορυφαία συγκροτήματα που ανέδειξε η βρετανική rock ’n’ roll κουλτούρα ξεκίνησαν τη διαδρομή τους το 1974 και αποτελούν μια από τις μακροβιότερες μπάντες στη σύγχρονη μουσική. Με τραγούδια-σταθμούς και άλμπουμ με εκατομμύρια πωλήσεις, έχουν επάξια κερδίσει τη θέση τους στο πάνθεον της παγκόσμιας πανκ - ροκ σκηνής.

Public Enemy - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 22 Ιουλίου

Ήταν τον μακρινό Ιούνιο του 1992 όταν πραγματοποιήθηκε, στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας, η πρώτη μεγάλη hip-hop συναυλία σε ελληνικό έδαφος. Πρωταγωνιστές της ήταν οι Public Enemy και η εμφάνισή τους έδωσε μεγάλη ώθηση στην εγχώρια hip-hop σκηνή. Το συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη επιστρέφει στην Αθήνα, 17 χρόνια μετά το τελευταίο του live, πανέτοιμο να αποδείξςι πως κάποιες μουσικές αγάπες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ούτως ή άλλως η θεματική των τραγουδιών τους, που περιστρέφεται γύρω από φλέγοντα κοινωνικο – πολιτικά θέματα, είναι σήμερα πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Ludovico Einaudi - 26 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο

Σημαντικός Ιταλός συνθέτης και πιανίστας ο Ludovico Einaudi αγαπήθηκε από το διεθνές κοινό κυρίως μέσα από τα σάουντρακ κινηματογραφικών ταινιών ("Intouchables", "I’m Still Here", "The Father", "Nomadland") και τηλεοπτικών σειρών ("Doctor Zhivago", "This is England", "Acquario"). Θεωρείται φαινόμενο της post-classical μουσικής αφού έχει καταφέρει να γοητεύσει και την απανταχού νεολαία με κομμάτια όπως το «Experience» που έχει πάνω από 15 δισεκατομμύρια views στο TikTok!

Max Richter - Ηρώδειο, 1 Ιουλίου

Συνδυάζοντας την κλασική μουσική με τον ηλεκτρονικό μινιμαλισμό και τη φιλοσοφική πρόθεση, η μουσική του Richter έχει ένα μοναδικό και αναγνωρίσιμο ύφος και καταλαμβάνει μια μοναδική θέση στο σύγχρονο μουσικό τοπίο: πνευματικά απαιτητική και ταυτόχρονα άμεσα προσβάσιμη. Από την στοιχειωτική ομορφιά του «The Blue Notebooks», στην υπνωτιστική έκταση του «Sleep» και το πολιτικά φορτισμένο «Voices», τα έργα του λειτουργούν ως προσωπικοί στοχασμοί αλλά και συλλογικές καταγραφές. Όπως πολύ εύστοχα έγραψε το έγκυρο περιοδικό «The New Yorker», ο Richter είναι «ο αρχιτέκτονας του μουσικού συναισθήματος του 21ου αιώνα».