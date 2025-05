"Έλαμψε" η χορωδία BelCantes του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Choral Space

Η χορωδία BelCantes του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας από την Πάτρα συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Choral Space στο Βερολίνο με τίτλο Walking in Beauty.

Πιο συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου όλες οι συμμετέχουσες χορωδίες από Λιθουανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Λετονία, Ισπανία, Γερμανία, Φινλανδία, Κόσοβο, Τσεχία, Αυστραλία, τραγούδησαν στην περίφημη Εκκλησία Matthäuskirche του Βερολίνου, στη Γερμανία, στο πλαίσιο του Χορωδιακού Φεστιβάλ ChoralSpace.

Στις 25 Απριλίου 2025, στις 20:00, η χορωδία BelCantes από την Πάτρα τραγούδησε στη συναυλία «Euphonia», που διεξήχθη στην ίδια Εκκλησία Matthäuskirche του Βερολίνου, στο πλαίσιο του Χορωδιακού Φεστιβάλ Choral Space. Η χορωδία ανέβηκε στη σκηνή με ένα ποικίλο ρεπερτόριο έργων για γυναικεία χορωδία, μαζί με χορωδίες πολύ υψηλού επιπέδου από Βέλγιο - Kammerchor Furiosa και Frauenchore Furiosa- και Zielmeimeita από την Φινλανδία.

Στις 27 Απριλίου 2025, στις 11:00, η Χορωδία BelCantes ανέβηκε στη μαγευτική σκηνή της Φιλαρμονικής του Βερολίνου –μιας από τις πιο διάσημες αίθουσες συναυλιών στον κόσμο – για να σηματοδοτήσει μια ακόμη ιστορική στιγμή στο διεθνές της ταξίδι. Αυτή η συναυλία αντιπροσώπευσε το αποκορύφωμα της συμμετοχής στο Choral Space Festival - Walking in Beauty, φέρνοντας μια ξεχωριστή συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συνθέτη και πιανίστα Ola Gjeilo.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με συναυλία από όλες τις συμμετέχουσες χορωδίες.

Στο δεύτερο μισό της συναυλίας, η χορωδία συμμετείχε με 500 χορωδούς και ορχήστρα, για να εκτελέσει μερικά από τα πιο γνωστά έργα του Ola Gjeilo: The spheres, Tundra, Ecce Novum, Ave Generosa, Across the Vast Eternal Sky, The Rose, Ubi Caritas και The Ground. Όλα τα έργα συνόδεψε στο πιάνο ο ίδιος ο συνθέτης.