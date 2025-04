Ετοιμάζεται ριμέικ του φιλμ "Ο Σωματοφύλακας" που έπαιζε η αξέχαστη Γουίτνει Χιούστον

Εκτός από την Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) πολλές άλλες σταρ θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ρόλο της Χιούστον, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα λαμπερό καστ.

Την σκηνοθεσία του φιλμ του ’92 που είναι αλήθεια πως δεν είχε πάρει και ιδιαίτερα θερμές κριτικές, είχε ο Μικ Τζάκσον ενώ αγαπήθηκε πολύ το soundtrack της ταινίας που κυκλοφόρησε το 1992, κατέκτησε την κορυφή των υψηλότερων πωλήσεων όλων των εποχών παραμένοντας ως το άλμπουμ των καλύτερων πωλήσεων, από γυναίκα καλλιτέχνιδα. Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του είναι τα τραγούδια «I Will Always Love You»,» I'm Every Woman» και «Queen of the Night», καθώς και τα υποψήφια για Όσκαρ» Run to You» και «I Have Nothing» που ακούσαμε και στην κινηματογραφική ταινία για την Χιούστον με την Ναόμι Άκι σε σκηνοθεσία Κάσι Λέμονς, με τίτλο “I Wanna Dance With Somebody” που προβλήθηκε αρχές του 2023 και στη χώρα μας, και στην Πάτρα.

Τα τραγούδια από το σάουντρακ του «Σωματοφύλακα» έγιναν τεράστιες επιτυχίες.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ