Η λιγούρα που έγινε viral: Η ιστορία πίσω από τη «σοκολάτα Ντουμπάι»

Όλα ξεκίνησαν από μια λιγούρα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της το 2021, η Σάρα Χαμούντα, Βρετανοαιγύπτια που ζούσε στο Ντουμπάι, επιθυμούσε έντονα γεύσεις της παιδικής της ηλικίας – ταχίνι, φιστίκι, και το τραγανό κανταΐφι.

Από αυτή την επιθυμία γεννήθηκε μια ιδέα, που γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμιο γαστρονομικό φαινόμενο: το Can't Get Knafeh of It, ένα σοκολατένιο «επιδόρπιο-μπάρα» με ανατολίτικη καρδιά και δυτική αισθητική. Ή αλλιώς, «σοκολάτα Ντουμπάι».

Το 2022, μαζί με τον σύζυγό της Γεζέν Αλάνι, ίδρυσαν την FIX Chocolatier, με στόχο να συνδυάσουν τις ρίζες τους. «Φτιάξαμε ένα προϊόν εμπνευσμένο από τις κουλτούρες μας, καθώς μεγαλώσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ζούμε στο Ντουμπάι εδώ και δέκα χρόνια», λέει ο Αλάνι.

Η μπάρα σοκολάτας, που ενσωματώνει σοκολάτα γάλακτος, γέμιση φιστικιού και ταχινιού και τραγανό φύλλο, δεν διατίθεται σε καταστήματα. Πωλείται μόνο μέσω εφαρμογής delivery, σε συγκεκριμένες ώρες και σε περιορισμένη ποσότητα – μια στρατηγική που ενισχύει τον μύθο της αποκλειστικότητας. Το κόστος της φτάνει τις 15 λίρες και εξαντλείται σε λίγα λεπτά.

Όπως αναφέρει το BBC, η εμπορική επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πλατφόρμα TikTok. Το βίντεο της influencer Maria Vehera όπου δοκιμάζει το προϊόν, έγινε viral με σχεδόν 7 εκατομμύρια likes. Το χαρακτηριστικό της εμφάνισης –με τις έντονες πορτοκαλί και πράσινες πιτσιλιές πάνω στη σοκολάτα– και η τραγανή υφή της την καθιστούν ιδανική για social media.

Η «τρέλα» του Dubai chocolate, όπως πλέον αποκαλείται, εξαπλώθηκε ταχύτατα και εκτός ΗΑΕ. Σούπερ μάρκετ στη Βρετανία –ανάμεσά τους τα Waitrose, Lidl και Morrisons– προσφέρουν δικές τους εκδοχές, με κάποιες αλυσίδες να θέτουν όριο αγοράς.

Ωστόσο, οι δημιουργοί του αυθεντικού προειδοποιούν: οι απομιμήσεις διαφέρουν σημαντικά σε γεύση και υφή. Η FIX μπάρα είναι σχεδόν διπλάσια σε πάχος, πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο και έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής, όπως τα περισσότερα φρέσκα γλυκά. «Οι απομιμήσεις μάς πληγώνουν. Ο κόσμος νομίζει ότι δοκίμασε το δικό μας προϊόν, αλλά έχει γευτεί κάτι εντελώς διαφορετικό», λέει ο Αλάνι.

Πώς περιγράφει τη δημιουργία του γλυκού η Σάρα Χαμούντα: