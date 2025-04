Τηλεθέαση (10/4): Άγιος Έρωτας VS MasterChef - Ποιος βγήκε νικητής;

Η τηλεθέαση στην prime time για την Πέμπτη 10 Απριλίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Άγιος έρωτας 22,2%

Η γη της ελιάς 18,9%

MasterChef 13,8%

Champions League Λιόν – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 10,7%

Έχω παιδιά Ε 8,8%

Διάφανη αγάπη 8,6%

Ξένη ταινία – Η συμμορία των 13 4,2%

Ξένη ταινία – Νύφη σε πόλεμο 3%

Μπέρδεμα από κούνια 1,3%

LATE NIGHT

Ταμπού 12,9%

Ελληνική ταινία – Ο καβαλάρης των FM Stereo 10,7%

The football show 10,2%

Ξένη ταινία – Horrible bosses 9,8%

Ξένη ταινία – 12 δυνατοί 6%

One on one 4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Άγιος έρωτας 18,5%

MasterChef 15,2%

Έχω παιδιά Ε 11,8%

Η γη της ελιάς 11,7%

Διάφανη αγάπη 10,5%

Champions League Λιόν – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 9,2%

Ξένη ταινία – Η συμμορία των 13 5%

Ξένη ταινία – Νύφη σε πόλεμο 4,5%

Μπέρδεμα από κούνια 1,2%

LATE NIGHT

Ελληνική ταινία – Ο καβαλάρης των FM Stereo 12,9%

Ταμπού 10,4%

Ξένη ταινία – Horrible bosses 10,2%

The football show 8,7%

Ξένη ταινία – 12 δυνατοί 4,9%

One on one 3,9%