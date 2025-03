Τζένη Μανάκη στο thebest: «Το ταξίδι της συγγραφής ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία, όταν πια είχα απαλλαγεί από τον φόβο της δημόσιας έκθεσης»

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

«Από την αρχή της γνωριμίας με τον Λούκα, η Κάτια φαινόταν αγιάτρευτα ερωτευμένη μαζί του...»



Ο έρωτας που βασανίζει μια νεαρή γυναίκα εν μέσω μιας σύγχρονης δυστοπίας θα γίνει αφορμή για να ανοίξουν ξανά μία μία μικρές ιστορίες ανθρώπων. Ο καθένας από αυτούς θα παίξει υποδειγματικά τον ρόλο του πρωταγωνιστώντας σε επεισόδια και εξομολογήσεις που θα δημιουργήσουν μα και θα λύσουν ένα σωρό μυστήρια. Στον "μικρό αιώνα" αυτού του μυθιστορήματος θα χωρέσουν τα πάντα: η αγάπη της μητέρας, η συζυγική απιστία, τα ένοχα μυστικά, οι χαμένες προσδοκίες αλλά και η αναζήτηση της αγάπης, της τρυφερότητας και της φιλίας.

Τα μυθιστορήματα, όπως και η πραγματικότητα, τρέφονται από τους ανθρώπους, από τους έρωτες, τα πάθη, τα μυστικά και τις μικρές ατιμίες τους κι η αφήγηση της Τζένης Μανάκη το αποδεικνύει με τον πιο συναρπαστικό τρόπο.

Who is who

Η Τζένη Μανάκη γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Εργάστηκε ως συντάκτρια και μεταφράστρια, από την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, σε έγκριτη ημερήσια εφημερίδα και στο Δημόσιο. Ασχολήθηκε με πολιτιστικά θέματα και είχε την αποκλειστική ευθύνη έκδοσης μηνιαίας συνδικαλιστικής εφημερίδας.



Είναι τακτική συνεργάτιδα του λογοτεχνικού περιοδικού Fractal, στο οποίο έχουν δημοσιευθεί πολλά διηγήματά της, συνεντεύξεις συγγραφέων και μεγάλος αριθμός κριτικής παρουσίασης βιβλίων. Βιβλιοκριτικές και διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί και στα περιοδικά Literature, Staxtes, Diastixo, Ψυχογραφήματα. Συντονίζει από εξαετίας τη Λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης.

Αγαπάει τη ζωγραφική και έχει πάρει μέρος με έργα της σε συλλογικές ερασιτεχνικές εκθέσεις.

Έχουν εκδοθεί ήδη τέσσερα μυθιστορήματά της, Μικρές και Μεγάλες Προδοσίες, Η σκιά της αμφιβολίας, Για την Ελίζα, Με το χέρι στο στήθος. Το βιβλίο της Με το χέρι στο στήθος μεταφράστηκε και κυκλοφορεί στη Γαλλία από τις εκδόσεις Spinelle.