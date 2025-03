Πάτρα: Την Μουσική Παράσταση "Ξένος των Άστρων", θα παρουσιάσει ο ALEXANDROS

ΑLEXANDROS-ΔIΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

LPs - Singles -CDs -CDr- tape cassetes

1983 NO PLACE TO RUN - single 45" (80s Ways Records)

1985 DATA - LP (80s Ways Records)

1987 FUTURE VOICE - tape cassete - ανεξάρτητη παραγωγή

1990 Πάτρα AMSTERDAM - από το μίνι LP CARNIVAL CLUB DI OGGI

1997 BIG KISS - tape cassete-CDR - ανεξάρτητη παραγωγή

2006 THE RISE AND THE FALL OF Mr A. -CDr - ανεξάρτητη παραγωγή

2009 DATA- επανακυκλοφορία από "Ειρκτή" records σε συλλεκτικό βινύλιο

2010 MUSIC FOR MY FUNERAL-CDr ανεξάρτητη παραγωγή

2012 TIRED - συμμετοχή στο 4τραπλό συλλεκτικό βινύλιο "ΒΙΩΝ ΕΝ ΕΙΡΚΤΗ" - "Ειρκτή" records

2014 CONTROL ROOM CD B-other side records

2017 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ - CDr

Μουσικό Έργο, που γράφτηκε και παρουσιάστηκε ζωντανά για τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου Χαλκίδας ΑΡΕΘΟΥΣΑ

(κυκλοφόρησε σε 200 αντίτυπα, που μοιράστηκαν στους επισκέπτες)

2025 ΞΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ - ανεξάρτητη παραγωγή αναμένεται να κυκλοφορήσει σε CD -USB stick.

O Alexandros γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα.

Σε ηλικία 16 χρονών αρχίζει να συμμετέχει σε τοπικά ροκ συγκροτήματα παίζοντας μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και τραγουδώντας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 γράφει τα πρώτα του κομμάτια ως μέλος του punk συγκροτήματος 80s Ways.

Το 1982 ηχογραφεί σαν ALEXANDROS το single No place to run / Tired και ιδρύει με τον Γιώργο Παππαγγελή την 80ς Ways Records.

Tα μουσικά περιοδικά της εποχής όπως Ποπ και Ροκ, Μουσική, Ήχος καλωσορίζουν με πολύ καλές κριτικές το ξεκίνημα αυτό.

Ακολουθεί το 1984 η παραγωγή των singles των Λόγκο & Βία και των Peaceful Minds.

Tο1985 κυκλοφορεί το LP "Data".

Τα επόμενα δύο χρόνια ταξιδεύει στην Ευρώπη πειραματιζόμενος με άλλους μουσικούς και το 1989, επιστρέφοντας στην Πάτρα, κυκλοφορεί το mini lp “ΠΑΤΡΑ AMSTERDAM”

Ακολουθεί το "Future Voice" σε κασέτα D.I.Y. το 1991 και το 1995 το "BIG KISS" το 1995 (ανεξάρτητη παραγωγή σε CD και κασέτα).

Το αγγλικό περιοδικό The Mix το προτείνει στα 10 καλύτερα νέα άλμπουμ του μήνα.

Παράλληλα, δημιουργεί το Berlin Studio και εκεί κάνει διάφορες παραγωγές σε μουσικούς και συγκροτήματα.

Το 1998 γράφει την μουσική της ταινίας "Κύκλος αντοχής" καθώς και το έργο ηλεκτρονικής μουσικής "Circles", που περιλαμβάνει και δύο ποιήματα του ποιητή Διονύση Καρατζά.

Επίσης δημιουργεί το πρότζεκτ "The same old story", συμμετέχει στις Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής και δίνει σεμινάρια Μουσικής Τεχνολογίας.

Ακολουθεί η παραγωγή και ηχογράφηση του "Control Room", το οποίο δουλεύει για μιά τριετία (2001-2004) και μετά την ηχογραφησή του το παρουσιάζει ζωντανά σε εκκλησίες και

θέατρα.

Ακολουθούν το "The Rise and the Fall of Mr.A." και το "Μusic For My Funeral".

Το 2009 η εταιρεία ¨Ειρκτή" επανακυκλοφορεί το "Data" σε βινύλιο.

Το 2014 κυκλοφορεί το CD "Control Room" από την B-Other Side Records

Τα επόμενα δύο χρόνια συνεργάζεται με εταιρίες παραγωγής μουσικών προγραμμάτων του εξωτερικού ως συνθέτης και sound designer.

Το 2016 μετακομίζει στην Χαλκίδα και συνεργάζεται με το Στούντιο Μαρσύας σαν παραγωγός - μουσικοσυνθέτης.

Το 2017 γράφει το έργο ηλεκτρονικής μουσικής Καλώς Ήρθατε στο Όνειρο μου", μια παραγγελία για τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου Χαλκίδας Αρέθουσα.

Από το 2016 μέχρι και το 2024 έχει συνθέσει ένα πολύ μεγάλο υλικό και μέσα από αυτό επιλέγει τα τραγούδια της νέας του δουλειάς με τίτλο "Ξένος των Άστρων".

Παράλληλα κάνει και πολλές παραγωγές σε αλλά συγκροτήματα και μουσικούς.

Ζει και αναπνέει όπου υπάρχει λόγος μουσικής ύπαρξης.

Στην μακροχρόνια μουσική του τροχιά έχει συνεργαστεί σαν μουσικός, παραγωγός και ηχολήπτης με μουσικούς και ομάδες όπως: Ηχόδραση-Νίκος Τουλιάτος, Τhe Sweeps, Baby Gunter Sommer, Paul Vertico, Θεόδωρος Αντωνίου, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Βασίλης Λέκκας, Die Bunker, Χωρίς Περιδέραιο.

