Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα, Δύμη, Βραχνέικα, Ρίο, Μεσσάτιδα, Καλαβρύτα, Νέο Ερινεό
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΜΥΡΙΑΜ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 & ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΣΟΥΤΗ)
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 159 ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ
ΝΤΖΕΛΒΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 361 ΚΟΤΡΩΝΙ
02:00 - 08:00
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
21:00-08:00
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 18 - ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-991. 991
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ. 2614-002.372
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ
Σ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
Σ.Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σ.Φ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ Μ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ Δ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ
Σ.Φ. ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ-ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
Σ.Φ. ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
Σ.Φ. ΓΙΑΜΑ Α. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
Σ.Φ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 36 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 88 - ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 78
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
