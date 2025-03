Στις 12 Μαρτίου προβάλλεται η ταινία «Η Εξαφάνιση» με τους Jane Fonda και Donald Sutherland

Το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σε συνεργασία με την Mooviereel, θα παρουσιάσουν σε ειδική προβολή το αστυνομικό θρίλερ «Η Εξαφάνιση» (Klute) σε σκηνοθεσία του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ, Alan J. Pacula, με το εκπληκτικό δίδυμο των Donald Sutherland και Jane Fonda.



Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025 στις 19:00 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην οδό Μασσαλίας 22, στο Κολωνάκι στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ταινία που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της δεκαετίας του ’70, κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Jane Fonda, ενώ ήταν υποψήφια & για το Όσκαρ καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για το δίδυμο των Andy Lewis και David E. Lewis. Παρά τη διπλή της αναγνώριση στα Όσκαρ, αλλά και στις Χρυσές Σφαίρες, όπου επίσης κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Δράμα, η Jane Fonda, δεν έλαβε εξαρχής θερμή υποδοχή από το κοινό, λόγω του πολιτικού ακτιβισμού της Φόντα κατά του Πολέμου του Βιετνάμ που είχε προξενήσει κάποιες αντιδράσεις.

Το φιλμ πάντως ήταν εμπορική επιτυχία με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 12 εκατ. δολάρια.

«Η Εξαφάνιση» ήταν η δεύτερη ταινία του Alan J. Pacula (1928-1998), γυρισμένη σε μία περίοδο γενικής αναταραχής στις ΗΠΑ, και το πρώτο μέρος της άτυπης «τριλογίας της παράνοιας», που αποτελείται από τις ταινίες «H Εξαφάνιση» (Klute), «Υπόθεση Πάραλαξ» (The Parallax View) με τον Γουόρεν Μπίτι το 1974 και «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» (All the President’s Men) με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν, μία θαυμάσια ταινία που κέρδισε 4 Όσκαρ στην απονομή του 1977.

Η ταινία «Η Εξαφάνιση» δανείζεται τον τίτλο της από το όνομα του χαρακτήρα του αστυνομικού, που ενσαρκώνει ο Donald Sutherland.

Εξαιρετική είναι και η φωτογραφία της ταινίας, από τον Gordon Willis.