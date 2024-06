Φόρο τιμής στον σπουδαίο ηθοποιό Ντόναλντ Σάδερλαντ αποτίει το Χόλιγουντ

Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής τέχνης αποτίουν φόρο τιμής στον σπουδαίο Καναδό ηθοποιό Ντόναλντ Σάδερλαντ, πρωταγωνιστή των ταινιών "MASH", "Klute – Η Εξαφάνιση", «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» και "The Hunger Games – Αγώνες πείνας", ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών την Πέμπτη 20-6-2024.

Ο βραβευμένος με τιμητικό Όσκαρ (το 2017) ηθοποιός πέθανε στο Μαϊάμι μετά από μακρά ασθένεια.

Ο 57χρονος γιος του, Κίφερ Σάδερλαντ, επίσης ηθοποιός τον αποκάλεσε «έναν από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε μήνυμά του στο Χ περιέγραψε τον εκλιπόντα Ντόναλντ Σάδερλαντ ως «έναν αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και μοναδικό ηθοποιό που ενέπνευσε και διασκέδασε τον κόσμο για δεκαετίες».

Η σπουδαία Βρετανή ηθοποιός Έλεν Μίρεν, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί του στο «The Leisure Seeker - Ταξίδι Αναψυχής» του Πάολο Βίρτζι το 2017, ανέφερε σε δήλωσή της, σύμφωνα με το Variety: «Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα ποτέ. Είχε υπέροχο διερευνητικό μυαλό και ευρεία γνώση σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Συνδύασε αυτή τη μεγάλη ευφυΐα με μια βαθιά ευαισθησία και με μια σοβαρότητα για το επάγγελμά του ως ηθοποιός. Όλα αυτά τον έκαναν να γίνει ο θρύλος του κινηματογράφου που έγινε. Ήταν συνάδελφός μου και έγινε φίλος μου. Θα μου λείψει η παρουσία του σε αυτόν τον κόσμο». «Ένας αγαπημένος ηθοποιός».

Την κληρονομιά του Ντόναλντ Σάδερλαντ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση επαίνεσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο παραγωγός, ηθοποιός και σκηνοθέτης του «Baby Driver» (2017), Έντγκαρ Ράιτ.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο μεγάλος Ντόναλντ Σάδερλαντ, ένας αγαπημένος ηθοποιός και πάντα συναρπαστική παρουσία στην οθόνη. Πρωταγωνίστησε σε δύο από τις πολύ αγαπημένες και πιο επιδραστικές μου ταινίες – το ''Don’t Look Now -Μετά τα Μεσάνυχτα'' του Νίκολας Ρεγκ το 1973 και το ''Invasion Of The Bodysnatchers'' του 1978» έγραψε ο Ράιτ στο Twitter.

«Αλλά αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τη θρυλική φιλμογραφία του. Μια αστεία, λακωνική, αλλά και έντονη και δραματική παρουσία σε τόσες πολλές αξιομνημόνευτες ταινίες, από το ξεκίνημά του στο ''The Dirty Doze'' και μετά σε μια απίστευτη πορεία στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και μετά με το ''M*A*S *H'', ''Kelly’s Heroes'', ''Little Murders'', ''Klute'', ''Don’t Look Now'', ''The Day Of The Locust'', ''Ordinary People'' και ''JFK'', μεταξύ πολλών άλλων. Λατρεύω ακόμη και τις πρώτες εμφανίσεις του στα ''Dr Terror’s House Of Horrors'' και ''The World Ten Times Over'', καθώς και την πολύ ανόητη εμφάνιση του στο ''Kentucky Fried Movie''», προσέθεσε.

Ο επιβλητικός Ντόναλντ Σάδερλαντ που χάριζε κύρος με τις ερμηνείες και την παρουσία του σε όποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά έπαιζε, πέθανε λίγο πριν συμπληρώσει τα 89 του χρόνια. Ήταν γεννημένος στις 17 Ιουλίου του 1935.

Η μακρά καριέρα του εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2020. Από τις πιο τελευταίες επιτυχημένες εμφανίσεις του ήταν στη σειρά «The Undoing» του ΗΒΟ, το 2021 με τον Χιου Γκραντ όπου έπαιξε τον πατέρα της Νικόλ Κίντμαν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ψηλός αυτός ηθοποιός που πιτσιρικάς είχε παλέψει με την πολυομελίτιδα ενώ αργότερα στις αρχές του ’70 αρρώστησε από μηνιγγίτιδα και λίγο έλειψε να πεθάνει, εντυπωσίαζε με τη βαθιά φωνή, τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια και το σκανδαλώδες χαμόγελο του. Πέτυχε να υποδυθεί πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες ενώ υποδύθηκε και κακοποιούς.

Υπήρξε αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1970 και παρέμεινε περιζήτητος για κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα μέχρι τη δεκαετία του '80.

Μεταξύ των χαρακτήρων που υποδύθηκε ήταν ένας κατεργάρης στρατιωτικός χειρούργος στην αντιπολεμική σάτιρα «M*A*S*H» (1970) που τον έκανε σταρ, όπου έγινε κολλητός με τον συμπρωταγωνιστή του, Έλιοτ Γκουλντ, ένας ιδιόρρυθμος διοικητής τανκς στο «Kelly's Heroes» (1970), ένας ντετέκτιβ μιας μικρής πόλης στο «Klute – Η Εξαφάνιση» (1971) του Άλαν Τζέι Πάκουλα, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Τζέιν Φόντα, με την οποία σύναψαν και ερωτικό δεσμό.

Ακόμα υποδύθηκε έναν καθηγητής στο «National Lampoon's Animal House», μια αμερικανική κωμωδία του 1978 σε σκηνοθεσία John Landis, και έναν τοπικό αξιωματούχο που αντιμετωπίζει μια εξωγήινη παρουσία στο «Invasion of the Body Snatchers» επίσης το 1978 ενώ ήταν συγκινητικός ως ο απελπισμένος πατέρας Κάλβιν Τζάρετ στο τιμημένο με 4 Όσκαρ «Ordinary People – Συνηθισμένοι Άνθρωποι» (1980), σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ.