Ο 88χρονος ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του

Ο σπουδαίος Καναδοαμερικανός ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ, δικαίως θεωρείται ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του κινηματογράφου με μία πορεία που προσεγγίζει τα εξήντα χρόνια.

Κι όμως ο Donald Sutherland δεν ήταν ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ ερμηνείας, μία παράλειψη θα λέγαμε από πλευράς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Μάλιστα η χρονιά που θα έπρεπε σίγουρα να έχει προταθεί ήταν στην απονομή του 1981 όταν το κοινωνικό, οικογενειακό δράμα «Συνηθισμένοι Άνθρωποι», σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκίνησε και κέρδισε 4 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων της σκηνοθεσίας, της καλύτερης ταινίας και του β’ ανδρικού για τον Τίμοθι Χάτον. Είχαν προταθεί και η Μέρι Τάιλερ Μουρ στον α’ γυναικείο ρόλο και ο Τζουντ Χιρς στον β’ ανδρικό ρόλο, ωστόσο ο Ντόναλντ Σάδερλαντ δεν κατάφερε να είναι υποψήφιος για α’ ανδρικό. Επίσης σχεδόν 10 χρόνια πιο πίσω ήταν εξαιρετικός πλάι στην Τζέιν Φόντα στην «Εξαφάνιση» του Άλαν Τζέι Πάκουλα με την Φόντα να κερδίζει το 1ο της Όσκαρ.

Τώρα ο Σάδερλαντ στα 88 του χρόνια όπως έγινε γνωστό, θα μοιραστεί στιγμές από τα παρασκήνια της κινηματογραφικής του καριέρας 60 χρόνων στο Χόλιγουντ στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν και θα έχουν τίτλο «Made Up, But Still True».