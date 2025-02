Ο Ζαχαρίας Αντωνιάδης μας ξεναγεί στις προετοιμασίες για το 3ο "L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda"

Ο καιρός για το 3ο L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda πλησιάζει. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία πολύ όμορφη συζήτηση με τον Ζαχαρία Αντωνιάδη, Head of Sports στην ευΖΗΝ feelόsophy, ο οποίος μας μίλησε για όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την σημαντική αυτή αθλητική διοργάνωση.

Παρακάτω, αναλυτικά η κουβέντα μας.

Πείτε μας δύο λόγια ώστε να ενημερωθεί και κάποιος αναγνώστης που το ακούει για πρώτη φορά.

Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για τις 12 Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί η 3η κατά σειρά διοργάνωση του L’Étape Greece byTour de France presented by Škoda, φέρνοντας στη χώρα μας τον κορυφαίο και πιο γνωστό ποδηλατικό αγώνα σε όλο τον κόσμο. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση επιλέξαμε το 2023 τον εμβληματικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας για τη διεξαγωγή του αγώνα και ήδη από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μας αγκάλιασαν οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια ποδηλατική διαδρομή με ιδιαίτερο πολιτιστικό πρόσημο, καθώς διεξάγεται στην περιοχή που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι απλώς μερικά χιλιόμετρα σε ανηφόρες και κατηφόρες, αλλά μια αξέχαστη περιπέτεια που απευθύνεται σε ερασιτέχνες ποδηλάτες - μια μοναδική εμπειρία που μας ταξιδεύει για λίγο στον μυθικό κόσμο του Tour de France!Οι διαδρομές που έχουμε σχεδιάσει περνούν μέσα από μαγευτικά δάση, ιστορικά χωριά, βυζαντινές εκκλησίες και χωμάτινα μονοπάτια σε καταπράσινες εκτάσεις. Και φέτος θα έχουμε 3 διαδρομές, οι οποίες όμως είναι διαφοροποιημένες από πέρυσι και πρόπερσι: Το The Race είναι η μεγαλύτερη και πιο απαιτητική διαδρομή του αγώνα σε δύο κύκλους συνολικά 150 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 2.500μ., το The Ride είναι μία πιο γρήγορη, αλλά εξίσου εντυπωσιακή διαδρομή που ολοκληρώνεται σε έναν κύκλο 85 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 1.400μ. και τέλος το The Fun Ride αποτελεί μια όμορφη και εύκολη ποδηλατική εξόρμηση 17 χιλιομέτρων για όλη την οικογένεια! Σας περιμένουμε όλους από 9 μέχρι 99 ετών!

Πώς βλέπετε τη φετινή απήχηση της διοργάνωσης; Ποιος είναι ο στόχος σας από άποψη συμμετοχών;

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο και φέτος περιμένουμε περισσότερους από 1.000 ποδηλάτες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο! Σημειώνω ότι το 2023, όταν ξεκινήσαμε αυτήν την πρωτοβουλία, συμμετείχαν περισσότεροι από 600 ποδηλάτες. Τον επόμενο χρόνο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατακόρυφα και στη γραμμή της αφετηρίας είχαμε περίπου 1.000 ποδηλάτες. Φέτος λοιπόν περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό, καθώς η διοργάνωση κερδίζει διαρκώς σε δημοφιλία. Το ποδηλατικό κοινό την έχει αγκαλιάσει, αλλά την υποστηρίζουν επίσης όλη η αθλητική κοινότητα της Ελλάδας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςκαι η τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που το L’ÉtapeGreecebyTourdeFrancepresentedby Škoda έχει αποκτήσει τη δική του θέση στο καλεντάρι της ποδηλατικής κοινότητας.

Να περιμένουμε και διεθνείς συμμετοχές στον φετινό αγώνα; Συνήθως τι ποσοστό των συμμετεχόντων είναι από την Ελλάδα και τι από το εξωτερικό;

Βεβαίως θα έχουμε συμμετοχή και εκτός Ελλάδας! Πρόκειται για ένα event με διεθνή απήχηση - μην ξεχνάμε άλλωστε πως «κατάγεται» από τον διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, το Tour de France. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 10% των φετινών συμμετεχόντωνθα είναι από το εξωτερικό, κυρίως από την Ευρώπη. Για εμάς, το L’Étape Greece by Tour de France presented by Škodaδεν είναι απλώς μια αθλητική εκδήλωση ή ένα event που απευθύνεται στους ενθουσιώδεις φίλους της ποδηλασίας. Εκτιμούμε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις βάζουν την Ελλάδα στον χάρτη των διεθνών προορισμών με εναλλακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές τουρισμού. Σε μία περίοδο που η κλιματική αλλαγή μάς απασχολεί όλους και η συζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης γίνεται ολοένα και πιο έντονη, νομίζω ότι το L’ÉtapeGreecebyTourdeFrancepresentedby Škodaαποτελεί από μόνο του μία πρόταση που δεν είναι αυστηρά αθλητική. Ο αθλητισμός έχει έντονο το στοιχείο της πολιτιστικής ανταλλαγής, της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά σημεία του κόσμου. Γι’ αυτό άλλωστε φέτος συνεργαζόμαστε με τοL’EtapeParma της Ιταλίας για «ανταλλαγή» ποδηλατών, γεύσεων, τοπίων με σταθερή πάντα την εμπειρία TourdeFrance.

Πόσο μεγάλη αξία θεωρείτε ότι έχει για τους συμμετέχοντες το γεγονός ότι ο ποδηλατικός αγώνας γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία;

Όλοι μας νομίζω γνωρίζουμε τη θέση της Αρχαίας Ολυμπίας στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ένα από τα εμβληματικότερα στιγμιότυπα ήταν η διεξαγωγή ορισμένων αγωνισμάτων στους χώρους που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και, βέβαια, η Αρχαία Ολυμπία είναι το σημείο από το οποίο ξεκινά κάθε φορά την πορεία της η Ολυμπιακή Φλόγα. Είναιένα ιστορικά φορτισμένο σημείο, ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία στον παγκόσμιο αθλητισμό και κάθε αθλητής -ερασιτέχνης ή επαγγελματίας- συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι όλοι όσοι θα συμμετάσχουν φέτος στο L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda θα αισθανθούν την αύρατου χώρου και θα εντυπωσιαστούν από τις φυσικές ομορφιές της περιοχής! Έχουμε αρκετές περιπτώσεις αθλητών που γνώρισαν την περιοχή πέρυσι ή πρόπερσι και ξανάρχονται ακριβώς για να ζήσουν ξανά αυτήν τη μοναδικήεμπειρία!

Ποιο θα λέγατε είναι το βασικό πλεονέκτημα που προσδίδει η ευ ZHN feelόsophy, ως διοργανωτής, σε μία τέτοια διοργάνωση;

Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω ότι προσεγγίζουμε αυτήν τη διοργάνωση με μεγάλο σεβασμό απέναντι τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η παρακαταθήκημας είναι η μεγάλη εμπειρία μας στην υλοποίηση απαιτητικών διοργανώσεων. Έχουμε τεράστια τεχνογνωσία και έχουμε τη χαρά στο ανθρώπινο δυναμικό μας να περιλαμβάνονται SportsExpertsπου έχουν πολυετή εμπειρία και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για μια διοργάνωση με πολύ αυστηρές προδιαγραφές, όπως το L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda. Ως ευZHN feelόsophy δίνουμε έμφαση στην εμπειρία και την ασφάλεια όσων συμμετέχουν και αυτό χαρακτηρίζει όλες μας τις διοργανώσεις μας, όπως το B2Run Aθensκαι το IRONMAN® 70.3® Greece. Λέω σε κάθε ευκαιρία ότι εμείς, ως ευZHNfeelόsophy, αντλούμε τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το χαμόγελο των ανθρώπων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και από τα έντονα συναισθήματα που αυτές τους προκαλούν. Αυτά τα χαμόγελα αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε απλώς διοργανωτές αλλά EmotionDesigners&ImpossibleMakers!

Ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια του L’Étape Greece;

Το όραμά μας για το "L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda" είναινα αναπτυχθεί και να καθιερωθεί ως ένας διεθνής ποδηλατικός αγώνας με παγκόσμια απήχηση. Ως ευ ZHN feelόsophy θέλουμε να συμμετάσχουμε στην προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού, όπου το αθλητικό ιδεώδες συναντά την παγκόσμια ιστορία και τον πολιτισμό σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Νομίζω ότι η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για εκδηλώσεις, όπως το L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda,για το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να έχει λαμπρή πορεία και τα επόμενα χρόνια.Σας περιμένουμε όλους στην Αρχαία Ολυμπία στις 12 Απριλίου!