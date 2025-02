Πάτρα: Πάνω από 60 υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη κρατών για τη σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (EUSAIR)

Τα επόμενα βήματα και τη χάραξη κοινής στρατηγικής αποφάσισαν κατά τη πολιτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR), και των Εθνικών Συντονιστών – Πυλώνων που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, το διήμερο 12 &13 Φεβρουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, πάνω από 60 υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από χώρες, που αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και χώρες εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος) προχώρησαν σε απολογισμό δράσεων στο 24ο GOVERNING BOARD MEETING of the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, σ’ ένα διήμερο εργασιών, υψηλού πολιτικού επιπέδου,στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος.

Τη σύσκεψη συντόνισαν οι κ.κ. Φρίντα Γεωργίου, Εθνική Συντονίστρια της EUSAIR στη χώρα μας από το Υπουργείο Εξωτερικών και Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνική Συντονίστρια της EUSAIR για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στη χώρα μας.