Πλέι άουτ: Η μεγάλη μάχη της Παναχαϊκής

Η κλήρωση των playoffs και των playouts για το 66o πρωτάθλημα Super League 2 ολοκληρώθηκε το μεσημέρι και διεξήχθη με μπαλάκια.

Την πρώτη αγωνιστική στον Α' όμιλο έχουμε ντέρμπι-φωτιά μεταξύ Ηρακλή και ΑΕΛ, ενώ… φωτιά ματς έχουμε και στον Β' όμιλο μεταξύ Καλαμάτας και Πανιωνίου.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα:

66ο πρωτάθλημα Β' Εθνικής

Α' ΟΜΙΛΟΣ

PLAYOFFS

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6η

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΛ

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7η

ΑΕΛ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΡΕΠΟ: ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8η

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ-ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΛ

ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10η

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΑΕΛ

PLAYOUTS

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6η

ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7η

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΟΚ Β

ΡΕΠΟ: ΔΙΑΓΟΡΑΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8η

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΟΚ Β-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

ΡΕΠΟ: ΚΑΒΑΛΑ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η

ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΟΚ Β

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ

ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10η

ΚΑΒΑΛΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΟΚ Β-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΡΕΠΟ: ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

B' ΟΜΙΛΟΣ

PLAYOFFS

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6η

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΡΕΠΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7η

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΡΕΠΟ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8η

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΡΕΠΟ: ΑΙΓΑΛΕΩ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΡΕΠΟ: ΚΗΦΙΣΙΑ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10η

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

PLAYOUTS

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6η

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ Β

ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΡΕΠΟ: ASTERAS B AKTOR

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7η

ΑΕΚ Β-ΧΑΝΙΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ASTERAS B AKTOR

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8η

ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ASTERAS B AKTOR-ΑΕΚ Β

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ASTERAS B AKTOR

ΑΕΚ Β-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΡΕΠΟ: ΧΑΝΙΑ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10η

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ASTERAS B AKTOR-ΧΑΝΙΑ

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Playouts Νότιος Όμιλος

1) ΑΕΚ Β’ 10 (19)

2) Χανιά 9 (17)

3) Αστέρας Τρίπολης Β’ 8 (15)

===============

4) Παναργειακός 8 (15)

5) Παναχαϊκή 7 (14)

* Στα play out θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η έως 10η. Όπως και στα play off, οι ομάδες θα ξεκινούν με το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση και θα αγωνιστούν με τις υπόλοιπες σε διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας (10 αγωνιστικές, 10 αγώνες για κάθε ομάδα). Θα προβιβαστούν στη Super League 1 δύο συνολικά ομάδες, οι νικήτριες των play off κάθε ομίλου και θα υποβιβαστούν στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία 4 συνολικά ομάδες (οι δυο τελευταίες από τα play out), έτσι ώστε την αγωνιστική περίοδο 2025–2026 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με έναν όμιλο.