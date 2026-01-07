Οι πρώτες αθλητικές μεταδόσεις στην Πάτρα πριν έναν αιώνα

Περίπου 40 εκατομμύρια είναι τα έσοδα των ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Super League, από τηλεοπτικά δικαιώματα.

Τα παιχνίδια τους μεταδίδονται από δύο συνδρομητικές πλατφόρμες, τα κανάλια της Νοvasports και αυτά της Cosmote TV.

Η Novasports έχει τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ατρόμητο, τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR και τον Πανσερραϊκό και η Cosmote TV, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, αλλά και τους Παναιτωλικό, ΟΦΗ και Βόλο.

Εχουν περάσει δεκαετίες από τότε που ήταν είδηση η μετάδοση ενός αθλητικού γεγονότος.

Και αναφερόμαστε στα χρόνια πριν τη δεκαετία του ’60, οπότε ξεκίνησε στη χώρα μας η Ελληνική Τηλεόραση.

Αθλητικά γεγονότα λοιπόν μεταδίδονταν από τις αρχές του 20ού αιώνα, κινηματογραφικά πλάνα προφανώς, χωρίς ήχο (είμαστε ακόμα στην εποχή του βωβού κινηματογράφου), πλάνα που συνεχίστηκαν για δεκαετίες ακόμα, με τη μορφή των κινηματογραφικών επικαίρων.

Και βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για τηλεοπτικά δικαιώματα, συμβόλαια και χορό εκατομμυρίων!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πάτρα του 1927 και η Παναχαϊκή!

H Παναχαϊκή ήταν από τα πρώτα σωματεία στην Ελλάδα, ίσως το πρώτο, το οποίο έγινε ταινία ή για να ακριβολογούμε, μεταδόθηκαν στιγμιότυπα αγώνων της! Αυτό έγινε στον κινηματογράφο Ιντεάλ το 1927, τέσσερα χρόνια μετά τη λειτουργία του ιστορικού αυτού κινηματογράφου της Πάτρας.

Το απόσπασμα από ην εφημερίδα Νεολόγος του 1927 είναι ενδεικτικό: «Κατασκευασθείσα υπό του Ν. Ατσαρίτη κινηματογραφική ταινία περιλαμβάνουσα τους αθλητικούς αγώνας της ΠΓΕ προεβλήθη προ ημερών δοκιμαστικώς εις το Ιντεάλ εις το οποίον και προεβλήθη χθες το εσπέρας επισήμως χάριν του κοινού. Παραγωγή Ατζαρίτι φιλμ. Η ταινία προεβλήθη έως και την 6/2/1927».

Ο Νίκος Ατσαρίτης (αυτό είναι το σωστό όνομα) ήταν διακεκριμένος καλλιτέχνης της εποχής, γλύπτης, ζωγράφος, αγιογράφος, χαράκτης, φωτογράφος, κινηματογραφιστής, απόφοιτος της σχολής καλών τεχνών. Υπηρέτησε και την φωτογραφική τέχνη, ενώ ήταν από τους πρώτους κινηματογραφιστές στην Πάτρα, έχοντας παρουσιάσει στην μεγάλη οθόνη και τη λειτουργία του Υ/Η σταθμού του Γλαύκου, αλλά και στιγμιότυπα από αγώνα του ΝΟΠ.

Οι πρώτες κινηματογραφικές προβολές πραγματοποιούνται στην Πάτρα τέσσερα χρόνια μετά την προβολή της πρώτης μικρής ταινίας στο εξωτερικό. Πρόκειται για προβολές κινουμένων εικόνων από επιχειρηματίες περαστικούς από την πόλη, οι οποίες δεν έχουν τη μορφή που απέκτησαν αργότερα. Οι πρώτες ταινίες κατέγραφαν θέματα επίκαιρα. Καθώς δεν υπάρχει στέγη για αποκλειστική κινηματογραφική αίθουσα, οι προβολές πραγματοποιούνται αρχικά σε θέατρα και αργότερα σε διάφορους χώρους όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εξοχικά κέντρα και πλατείες με μεγάλη συνάθροιση κόσμου.

