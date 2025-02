Ο Κέντρικ Λαμάρ έπαιξε στο ημίχρονο του Super Bowl το «Not Like Us» στο οποίο κατηγορεί τον ράπερ Drake

Ωστόσο αυτό που όλοι περίμεναν ήταν αν θα τραγουδήσει το "Not Like Us", το οποίο είναι μια ευθεία επίθεση στον ράπερ Drake, σε ένα συνεχιζόμενο beef μεταξύ τους.

Αφού το προκάλεσε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του - παίζοντας αποσπάσματα του ρυθμού του τραγουδιού χωρίς να προχωρήσει στον στίχο του - ο ράπερ ξεκίνησε το επιτυχημένο τραγούδι με το κοινό να συμμετέχει ενεργά.

Ο Λαμάρ έκοψε τη λέξη "παιδόφιλος" αλλά άφησε άθικτους άλλους στίχους, συμπεριλαμβανομένου αυτού που έγινε viral: "Trying to strike a chord and it's probably A minorrrrr."