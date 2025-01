Οι σχέσεις στη μέση ηλικία στο επίκεντρο της ταινίας «Millers in Marriage» του Έντουαρντ Μπερνς

O Nεουορκέζος ηθοποιός Edward Burns που είναι παντρεμένος από το 2003 με το μοντέλο Christy Turlington, έχει παίξει σε ταινίες όπως το Οσκαρικό "Saving Private Ryan" (1998) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το "The Holiday" (2006), το "27 Dresses" (2008), τα "Man on a Ledge" (2012) και "Friends with Kids" (2012), ενώ έχει σκηνοθετήσει και άλλες ταινίες όπως το "She's the One" το 1996 με τις Κάμερον Ντιάζ και Τζένιφερ Άνιστον, κ.α.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ